Rosalía enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo francesa que la conquistó La cantante española recibió el año nuevo en las playas de Brasil junto a la joven referente de la alta costura. También hay registros de ambas de paseo por las calles de Madrid. + Seguir en







Rosalía camina por las calles de Madrid con Loli Bahía. Instagram: @rosalia.arg

Rosalía inició el 2026 bajo el sol de Ipanema, en Río de Janeiro, junto a la modelo francesa Loli Bahía. La artista catalana y su nueva pareja celebraron la Nochevieja con una corrida de la mano hacia el mar, según registraron los videos de sus propios fanáticos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA | ARGENTINA (@rosalia.arg) La relación sumó un nuevo capítulo esta semana con un paseo romántico por las calles de Madrid. Tal lo informó la revista ¡Hola!, ambas disfrutaron de varias salidas con amigos en la capital española, donde los seguidores y periodistas captaron sus primeros movimientos públicos.

Dolores Bahia Roubille tiene 23 años y es una figura consolidada en las pasarelas de Louis Vuitton, entre otras. La joven, que nació en Lyon y posee ascendencia española y argelina, protagonizó durante 2025 una importante campaña de Chanel No. 5 Fine Jewellery Collection, que contó con una película dirigida por Gordon von Steiner.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA | ARGENTINA (@rosalia.arg) Durante su estadía en Brasil, la pareja caminó de la mano por la ciudad ante la vista de los turistas y fueron captadas por las cámaras de los paparazzi. Rosalía lució un vestido rosa ligero para la ocasión, mientras que la modelo optó por un estilo relajado de remera blanca y shorts deportivos.

Rosalía junto con la modelo Loli Bahía 2 La intérprete de Motomami atraviesa un presente de plenitud tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, titulado Lux, aclamado por la crítica y considerado "una verdadera obra de arte" por especialistas y aficionados. Este material discográfico sorprendió a todos en el mundo de la música y marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional para la estrella.

Rosalía confirmó cuatro fechas en Buenos Aires en 2026: cuándo y dónde toca Luego de su paso por el país, a fines de 2025, la cantante española regresará en el marco de su gira Lux Tour 2026 en agosto de este año. Las presentaciones se darán el 1, 2, 4 y 6 de ese mes en el Movistar Arena, con las tres primeras fechas agotadas a pocos minutos de ponerlas a la venta. Hay expectativa y se espera un show único de acuerdo a la propuesta musical de su último disco, una obra conceptual en la que le canta a Dios en 14 idiomas. Además, sus fanáticos esperan que cante éxitos de sus discos anteriores como Con altura, Saoko, Despechá, o Malamente.