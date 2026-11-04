Trabajadores del Garrahan convocan a un acto contra el ajuste y en defensa de la salud pediátrica

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), familias y la comunidad del hospital pediátrico se manifestarán este jueves para visibilizar la crisis y defender la salud infantil ante nuevas amenazas de recorte.

Los trabajadores advierten que hay un recorte del 10% en el presupuesto 2027 del Garrahan.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó a un nuevo acto al cumplirse un año de la masiva movilización con la que visibilizaron la grave situación que atraviesa la institución pediátrica, un centro médico de vanguardia en el país y la región.

Cottolengo Don Orione: "Que el Papa detenga la mirada en las personas con discapacidad es un signo de esperanza"

Bajo la consigna "Hace un año frenamos las renuncias y salvamos el Garrahan; hoy tenemos nuevos desafíos", los trabajadores, familias y toda la comunidad invita a participar de un acto central este jueves 5 de noviembre a las 13, en la entrada del establecimiento, ubicado en Combate de los Pozos 1881.

La idea es recordar cuando la lucha colectiva logró un incremento salarial del 61% y detener los despidos masivos que amenazaba el funcionamiento del centro de salud infantil de referencia nacional. Desde el gremio advierten que la crisis no terminó y que existen nuevas amenazas que ponen en riesgo la atención de miles de niños, niñas y adolescentes.

Entre los principales reclamos está el rechazo al recorte presupuestario -del 10% en el Presupuesto 2027 del hospital-, una medida que la secretaria general del sindicato, la Licenciada Norma Lezama, definió como un "presupuesto de miseria planificada".

"Hace un año hicimos del Garrahan una causa nacional junto a residentes, familias, organizaciones y la comunidad. Hoy nos tenemos que volver a encontrar a las puertas del hospital y en el Congreso para seguir defendiendo la salud pública de nuestros chicos". "Hace un año hicimos del Garrahan una causa nacional junto a residentes, familias, organizaciones y la comunidad. Hoy nos tenemos que volver a encontrar a las puertas del hospital y en el Congreso para seguir defendiendo la salud pública de nuestros chicos".

Si bien uno de los logros que destacaron los trabajadores fue frenar el despido de profesionales y técnicos, el personal que renunció en su momento nunca fue reemplazado, lo que genera una sobrecarga laboral crítica.

La convocatoria también pretende visibilizar la falta de cobertura inmediata de medicamentos y prótesis para los pacientes, la exigencia del pase a planta e insalubridad, y el cese de la discriminación laboral.

En cuanto a la persecución laboral y sumarios, exigirán el cese del hostigamiento y la anulación de todos los sumarios administrativos iniciados a trabajadores que participaron en las acciones en defensa del hospital. Esta situación fue denunciada ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, ya que actualmente hay 40 profesionales sumariados. En el caso de la dirigente gremial, enfrenta una doble amenaza de cesantía tras 38 años de trayectoria en la institución.

El reclamo por una Ley de Salud Pediátrica Definitiva

El gremio exige al Congreso la convocatoria a una sesión especial para discutir y sancionar una Ley de Salud Pediátrica Definitiva. De acuerdo con la APyT, esta legislación no debe pensarse como una mera medida de emergencia, sino como un marco normativo permanente que garantice: la asignación presupuestaria adecuada para el sistema público de salud infantil, la estabilidad laboral, dotación necesaria y pase a planta permanente del personal y el ingreso a cargos hospitalarios mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.