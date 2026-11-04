4 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Trabajadores del Garrahan convocan a un acto contra el ajuste y en defensa de la salud pediátrica

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), familias y la comunidad del hospital pediátrico se manifestarán este jueves para visibilizar la crisis y defender la salud infantil ante nuevas amenazas de recorte.

Por
Los trabajadores advierten que hay un recorte del 10% en el presupuesto 2027 del Garrahan.

Los trabajadores advierten que hay un recorte del 10% en el presupuesto 2027 del Garrahan.

Redes sociales

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó a un nuevo acto al cumplirse un año de la masiva movilización con la que visibilizaron la grave situación que atraviesa la institución pediátrica, un centro médico de vanguardia en el país y la región.

El Cottolengo recibe la visita del papa León XIV bajo el lema del respeto y la dignidad humana.
Te puede interesar:

Cottolengo Don Orione: "Que el Papa detenga la mirada en las personas con discapacidad es un signo de esperanza"

Bajo la consigna "Hace un año frenamos las renuncias y salvamos el Garrahan; hoy tenemos nuevos desafíos", los trabajadores, familias y toda la comunidad invita a participar de un acto central este jueves 5 de noviembre a las 13, en la entrada del establecimiento, ubicado en Combate de los Pozos 1881.

La idea es recordar cuando la lucha colectiva logró un incremento salarial del 61% y detener los despidos masivos que amenazaba el funcionamiento del centro de salud infantil de referencia nacional. Desde el gremio advierten que la crisis no terminó y que existen nuevas amenazas que ponen en riesgo la atención de miles de niños, niñas y adolescentes.

"Hace un año hicimos del Garrahan una causa nacional junto a residentes, familias, organizaciones y la comunidad. Hoy nos tenemos que volver a encontrar a las puertas del hospital y en el Congreso para seguir defendiendo la salud pública de nuestros chicos". "Hace un año hicimos del Garrahan una causa nacional junto a residentes, familias, organizaciones y la comunidad. Hoy nos tenemos que volver a encontrar a las puertas del hospital y en el Congreso para seguir defendiendo la salud pública de nuestros chicos".

Si bien uno de los logros que destacaron los trabajadores fue frenar el despido de profesionales y técnicos, el personal que renunció en su momento nunca fue reemplazado, lo que genera una sobrecarga laboral crítica.

La convocatoria también pretende visibilizar la falta de cobertura inmediata de medicamentos y prótesis para los pacientes, la exigencia del pase a planta e insalubridad, y el cese de la discriminación laboral.

En cuanto a la persecución laboral y sumarios, exigirán el cese del hostigamiento y la anulación de todos los sumarios administrativos iniciados a trabajadores que participaron en las acciones en defensa del hospital. Esta situación fue denunciada ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, ya que actualmente hay 40 profesionales sumariados. En el caso de la dirigente gremial, enfrenta una doble amenaza de cesantía tras 38 años de trayectoria en la institución.

El reclamo por una Ley de Salud Pediátrica Definitiva

El gremio exige al Congreso la convocatoria a una sesión especial para discutir y sancionar una Ley de Salud Pediátrica Definitiva. De acuerdo con la APyT, esta legislación no debe pensarse como una mera medida de emergencia, sino como un marco normativo permanente que garantice: la asignación presupuestaria adecuada para el sistema público de salud infantil, la estabilidad laboral, dotación necesaria y pase a planta permanente del personal y el ingreso a cargos hospitalarios mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La vacuna será obligatoria para la población nacida a partir del 1° de enero de 2028.

Incorporan al calendario obligatorio una vacuna que protege de seis enfermedades

Francisco Álvarez Ruiz rompiendo la puerta de la escuela de su víctima. Captura de la filmación con un celular.

Un joven de 22 años cruzó medio país para intentar raptar a una niña de 12 años que acosaba por redes sociales

La intendenta se puso firme con los municipales.

Una intendenta prohibió el mate y los bizcochitos a los empleados municipales

La liberación de molinetes en la estación San Pedrito de la línea A de subte comenzó a las 8.

Protestas en el subte: liberaron los molinetes en la estación San Pedrito de la línea A

El papa León XIV irá a Córdoba.

El Vaticano le pidió al Gobierno de Córdoba que León XIV "tenga contacto con la gente"

La Justicia de Córdoba multó a un ginecólogo por maltratar a una paciente.

Un ginecólogo usó lentes con cámara durante una consulta: fue multado por $900.000 y deberá asistir a un curso

Rating Cero

Amaia Montero atraviesa un difícil momento.

El dolor de Amaia Montero en plena gira con La Oreja de Van Gogh: "Estoy sufriendo mucho"

El intérprete aseguró que fue convocado para presentarse ante León XIV, pero una denuncia frustró sus planes.

La furia de Axel al revelar que lo bajaron del show para el Papa por una escandalosa acusación: "Le dan espacio a cualquiera"

Iconos de dos mundos: el papa León XIV y Bob Dylan en el Vaticano.

El look de Bob Dylan en su encuentro con el papa León XIV desató una ola de memes

Ron Wood tiene 79 años.

Ron Wood llegó a la Argentina y desató el fervor del público stone

Luciana Bifulco junto a su padre. 

El doloroso pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos

Terrible cruce: Brian Sarminto encaró a Matias Hansen.

Brian Sarmiento protagonizó un escandaloso cruce con un ex Gran Hermano que criticó su rol como padre: "Sos un atrevido"

últimas noticias

Nico Paz dedicó su gol a Jesús de Miguel Alameda.

Video: Nico Paz le dedicó su gol en la Champions League a Jesús de Miguel y emocionó a todos

Hace 23 minutos
Francisco Álvarez Ruiz rompiendo la puerta de la escuela de su víctima. Captura de la filmación con un celular.

Un joven de 22 años cruzó medio país para intentar raptar a una niña de 12 años que acosaba por redes sociales

Hace 34 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre

Hace 34 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 5 de noviembre

Hace 42 minutos
Nico Paz tuvo un gran desempeño en la Champions League.

Nico Paz brilló en la Champions League: anotó un golazo y realizó dos asistencias en un histórico partido

Hace 43 minutos