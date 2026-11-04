Detuvieron al DJ de L-Gante acusado de integrar una banda de venta de tusi

Cuatro personas cayeron durante ocho allanamientos realizados por la Policía Bonaerense en la zona oeste del Conurbano. Los efectivos desbarataron una red ilegal que comercializaba estupefacientes sintéticos en fiestas privadas y countries de General Rodríguez.

La Policía Bonaerense detuvo este miércoles a Tiziano Garandan Lailhacar, DJ del cantante L-Gante, en General Rodríguez por integrar una red dedicada a la comercialización de drogas sintéticas.

El joven de 21 años , conocido con el alias "Tisi" , cayó junto a otros tres sospechosos tras una serie de ocho allanamientos en la zona oeste del conurbano.

La organización criminal comercializaba cocaína y tusi con la modalidad de delivery en boliches, fiestas privadas y barrios cerrados del distrito.

El operativo policial permitió la captura de Gonzalo Ezequiel Prieto, alias "Duko" , a quien los investigadores señalan como el líder de la banda .

La fuerza de seguridad arrestó también a Martín Rodrigo Samarra, alias "Sama" , y a Agostina Díaz , acusados de colaborar en el suministro de la sustancia.

La investigación judicial empezó el 23 de octubre a partir del peritaje de teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y tareas de seguimiento encubierto.

Los efectivos secuestraron 860 gramos de tusi distribuidos en 43 bolsas con cierre hermético, un revólver calibre .22 largo, balanzas y teléfonos celulares.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de Moreno-General Rodríguez, mientras las autoridades buscan a un sospechoso que escapó durante los procedimientos.