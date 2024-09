Romina Uhrig sufrió un duro accidente contra un camión: "Fue a propósito..."

Durante su visita al programa Se Picó del streaming de República Z, Romina Uhrig comenzó por relatar: "Fue acá cerquita, a un par de cuadras. Yo tenía que doblar a la izquierda y un flaco se me tira encima y me choca de costado . Una maldad, me empezó a decir de todo ". Con estas palabras, comenzó por explicar que fue a propósito, es decir que no fue un accidente porque se podría haber evitado.

"Yo trato de pasar desapercibida cuando manejo porque hay gente muy mala. El tipo me empezó a gritar de todo: 'kuka', 'hija de puta', cosas horribles", continuó la ex-Gran Hermano. De esta manera, dejó en claro que el conductor del otro vehículo lo hizo a propósito y por razones políticas.

Romina Uhrig Romina Uhrig fue diputada por Unidad Ciudadana entre 2019 y 2021. Redes sociales

Continuando con más detalles, Uhrig reveló: "Una señora le pidió que dejara de insultarme. Fue muy feo. Qué gente mala. ¿Sabés lo horrible que es que te choquen a propósito? ¡Encima era un camión!". Así, el choque podría haberle costado la vida teniendo en cuenta la diferencia de tamaño.

Por otro lado, hizo referencia a su vehículo: "El auto es nuevo, lo compré con mucho esfuerzo tras vender el anterior. Y el tipo sabía dónde lo había comprado, porque me dijo: 'encima te lo compraste con esos chantas'. Sabía cuál era la empresa". Todo esto no hizo más que confirmar que se trató de algo planificado.

Para finalizar, Romina Uhrig confesó que consiguió su información para el seguro: "Yo me bajé, me planté frente a él y le exigí: 'Me das todos los datos ya'. No me importó nada, paré el tránsito y lo grabé mientras me insultaba".

