Escandalosa renuncia en un importante programa de streaming: de quién se trata

En diálogo con el programa televisivo LAM, Lisandro se mostró sorprendido tras la divulgación de la noticia: " Estoy raro, no sé cómo se filtró, la idea era hablarlo mañana en el streaming . Tengo un nudo en la panza, hubo conflictos. La cosa no fluyó como nos habíamos comprometido desde un principio . Se tomaron decisiones sin consultarnos". De esta manera, apuntó contra la producción del ciclo.

Y no se quedó allí, sino que continuó con todo contra esta parte del equipo: "Pactabas un invitado y lo bajaban a último momento. Eso pasó la semana pasada y no me gustó una mierda. Quedé mal yo porque es una persona con la que tengo relación". Con estas palabras, dejó en claro toda su bronca contra República Z.

Los Bro República Zeta Lisandro, Nicolás, Denisse y Martín, los cuatro integrantes del programa de Gran Hermano. Redes sociales

"Con respecto a mis compañeros, no tengo nada para decir. Les deseo lo mejor. Hoy Nico no vino, dijo que llegaba tarde y terminó no entrando porque a espaldas de Nico le hicieron una nota a Flor Regidor. Eso no me parece, yo lo llamé y ni me atendió", continuó. Todo esto no hace más que confirmar que están atravesando su peor momento.

Para finalizar, confirmó su decisión: "Yo tomé la decisión de no estar más porque ya no disfrutaba venir. No la pasaba bien. Prefiero mantener el vínculo que tenemos, llevarnos bien. Cuando se mezcla trabajo y amigo, puede ser para peor". Así, el que parecía ser el grupo más fuerte de Gran Hermano 2023-24 llegó a su fin antes del fin de 2024.

