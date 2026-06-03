Renault Boreal: el SUV recién lanzado que ya se ofrece con cuotas sin interés

La marca francesa sumó nuevas opciones de financiación para varios modelos de su gama, con foco en uno de sus últimos lanzamientos.

El Renault Boreal quedó en el centro de la nueva campaña comercial de la marca en la Argentina. El SUV, que forma parte de los lanzamientos más recientes de Renault, se ofrece durante junio con financiación a tasa 0 % , cuotas fijas en pesos y montos que varían según la versión y el plazo elegido.

En un mercado donde las automotrices volvieron a apoyarse en herramientas financieras para sostener la actividad de los concesionarios luego de los flacos números de patentamientos de mayo, Renault reforzó su propuesta con alternativas que alcanzan a varios modelos. Sin embargo, el caso del Boreal es uno de los más relevantes porque se trata de un producto nuevo dentro de la oferta local.

Para las versiones Evolution y Techno , la financiación llega hasta $30.000.000 en 12 meses , con una tasa del 0 % TNA . En el caso del Iconic , el monto disponible para ese mismo plazo es de hasta $25.000.000 .

La propuesta también contempla plazos más largos. A 18 meses , las versiones Evolution y Techno permiten financiar hasta $25.000.000 , mientras que la variante Iconic llega hasta $20.000.000 . En ambos casos, la tasa es del 0 % TNA , aunque la marca aclaró que algunas opciones tienen cupos limitados.

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La financiación a 24 meses también sumó novedades para el SUV. En ese plazo, el Evolution y Techno se ofrecen con hasta $19.000.000 a tasa 0 %, mientras que el Iconic permite financiar hasta $16.000.000. Así, el modelo recién incorporado a la gama aparece con distintas alternativas de acceso, de acuerdo con la versión y el monto a financiar.

Más modelos con financiación

Además del Boreal, la marca mantiene opciones a tasa 0 % para otros vehículos de su gama. Entre las alternativas informadas aparecen Arkana, con hasta $27.000.000 en 12 meses; Duster y Kangoo furgón, con hasta $25.000.000; Kardian, con hasta $24.000.000; Oroch, con hasta $20.000.000; y Kwid, con hasta $18.000.000.

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También hay planes a 18 y 24 meses para varios de esos modelos, siempre con montos distintos según la unidad elegida. En paralelo, Renault mantiene tasas preferenciales para productos como Alaskan, Master y Koleos, que no entran dentro de la propuesta de tasa 0 %, pero sí cuentan con condiciones comerciales específicas.

Qué pasa con la compra online y los planes de ahorro

La actualización comercial también alcanza a Renault Store, el canal online de la marca. Allí, el Boreal y la Duster se ofrecen con financiación de hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0 %, mientras que Kardian y Arkana llegan hasta $19.000.000 bajo el mismo esquema.

En el caso de Plan Rombo, la novedad pasa por la incorporación de Duster a un plan 75 % en 84 cuotas. Además, continúa vigente el beneficio para Renault Oroch, con la bonificación de cuatro cuotas que pueden aplicarse a licitación, cambio de modelo o cuota extraordinaria.

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La marca también mantiene beneficios de postventa, con descuentos escalonados en services según el kilometraje y la posibilidad de pagarlos en hasta seis cuotas sin interés. Como acción adicional, quienes realicen un service o reparación en Renault Minuto durante junio pueden participar por una camiseta oficial del equipo Alpine firmada por Franco Colapinto.