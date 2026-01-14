IR A
IR A

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

La cantante y el conductor anunciaron su compromiso y revolucionaron las redes sociales. Sin embargo, hace pocos meses ella había descartado rotundamente la posibilidad de pasar por el altar.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.Redes Sociales
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.
Te puede interesar:

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

"Amo ir a los casamientos de mis amigos, pero yo estoy bárbara y Pedro también", había asegurado la cantante en LAM, pero había dejado la puerta abierta: "Hoy no... Nunca digo nunca a nada. Hoy en día no es un deseo casarme".

Segundos antes, al ser consultada por cómo encara los grandes proyectos de su vida sin flaquear, la artista había respondido que se abraza "mucho" a su intuición. "Cuando siento que quiero hacer o decir algo voy a por ello, sigo la intuición. Casi siempre me da muy buenos resultados, entonces no flaqueo en el medio, voy", había explicado.

Embed - LALI ESPÓSITO EN EXCLUSIVA CON LAM: ¿SE CASA CON PEDRO ROSEMBLAT?

Este miércoles, fiel a ella misma y a su "nunca digo nunca a nada", la actriz y el conductor anunciaron en Instagram su compromiso. "Nos casamos", celebraron en un posteo compartido junto al emoji de un anillo y un corazón. Hay fans que especulan que sea una estrategia para generar revuelo en redes sociales.

La canción que Lali Espósito le dedicó a Pedro Rosemblat en su último disco

En su último disco lanzado el 29 de abril, Lali incluyó MORIR DE AMOR con un verso que hace referencia a El pibe de los astilleros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas favoritas de su novio. En el tema, la cantante relata que no quiere morirse de amor, pero que vuelve a apostar todo por la persona que ama.

"Nunca fui fan de los payasos / Ni de la pasta de campeón", entona la cantautora en el pre coro para responderle al Indio Solari: "Las minitas aman los payasos / Y la pasta de campeón". Además de describir la personalidad extrovertida de Rosemblat.

Embed - Lali - MORIR DE AMOR (Official Video)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.
play

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva.

Compra récord del Banco Central: adquirió el mayor monto de dólares en diez meses y ya suma más de u$s500 millones en 2026

Hace 12 minutos
play
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Hace menos de un minuto
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

Hace 28 minutos
La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Hace 29 minutos
Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Hace 56 minutos