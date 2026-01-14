"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat La cantante y el conductor anunciaron su compromiso y revolucionaron las redes sociales. Sin embargo, hace pocos meses ella había descartado rotundamente la posibilidad de pasar por el altar. + Seguir en







Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso. Redes Sociales

Lali Espósito en septiembre del año pasado había negado de forma contundente los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat. "Ni en pedo me caso, un gastadero de dinero al pedo por una noche", había definido.

"Amo ir a los casamientos de mis amigos, pero yo estoy bárbara y Pedro también", había asegurado la cantante en LAM, pero había dejado la puerta abierta: "Hoy no... Nunca digo nunca a nada. Hoy en día no es un deseo casarme".

Segundos antes, al ser consultada por cómo encara los grandes proyectos de su vida sin flaquear, la artista había respondido que se abraza "mucho" a su intuición. "Cuando siento que quiero hacer o decir algo voy a por ello, sigo la intuición. Casi siempre me da muy buenos resultados, entonces no flaqueo en el medio, voy", había explicado.

Embed - LALI ESPÓSITO EN EXCLUSIVA CON LAM: ¿SE CASA CON PEDRO ROSEMBLAT? Este miércoles, fiel a ella misma y a su "nunca digo nunca a nada", la actriz y el conductor anunciaron en Instagram su compromiso. "Nos casamos", celebraron en un posteo compartido junto al emoji de un anillo y un corazón. Hay fans que especulan que sea una estrategia para generar revuelo en redes sociales.

La canción que Lali Espósito le dedicó a Pedro Rosemblat en su último disco En su último disco lanzado el 29 de abril, Lali incluyó MORIR DE AMOR con un verso que hace referencia a El pibe de los astilleros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas favoritas de su novio. En el tema, la cantante relata que no quiere morirse de amor, pero que vuelve a apostar todo por la persona que ama.

"Nunca fui fan de los payasos / Ni de la pasta de campeón", entona la cantautora en el pre coro para responderle al Indio Solari: "Las minitas aman los payasos / Y la pasta de campeón". Además de describir la personalidad extrovertida de Rosemblat. Embed - Lali - MORIR DE AMOR (Official Video)