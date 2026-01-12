¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

El futbolista publicó una serie de imágenes en un carrusel en sus redes sociales que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no se ocultan más y cada vez más confirman que el regreso está más consolidado que nunca, sobre todo ahora que en las últimas horas despertaron los rumores de embarazo.

Disfrutando de sus vacaciones rodeados de arena, mar y sol, la parejita comparte en sus redes sociales cada momento que viven junto a allegados, pero hubo dos gestos en el último posteo del futbolista que podría dar indicios que se agranda la familia y que no pasó desapercibido por los fanáticos de los tortolitos que siguen paso a paso el amor de ambos.

Si bien ambos no hablaron en público concretamente de su regreso, sí ya no se ocultan y en las redes también así lo hacen saber, no solo con fotos y videos, sino con comentario entre ellos expresando el enamoramiento.

Pero ahora dejaron una señal más: el futbolista de Inter Miami subió un carrusel de imágenes donde la primera es el dibujo que le hizo la cantante y posteriormente se tatuó. Se trata de tres corazones , lo que generó especulaciones sobre la posible llegada de un hijo . Es que muchos lo asociaron con ellos dos y “la llegada de alguien más”.

Al mismo tiempo, otra imagen alimentó los rumores ya que entre las demás instantáneas incluyó la de un benteveo, que, según la tradición popular argentina, la presencia de esta ave cerca de una casa se interpreta como un presagio de embarazo.

Embed - Rodrigo De Paul on Instagram: "" View this post on Instagram

Más allá que ni Tini y De Paul realizaron declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las versiones, en la descripción de la publicación el campeón del mundo incluyó los tres corazones y la también actriz también respondió con el mismo gesto y agregó “te amo”, además de repostearlo en sus historias.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Se filtró cuándo será el casamiento de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, quienes confirmaron el reinicio de su romance luego de mucho misterio en redes sociales, lo que provocó un sinfín de rumores con respecto al futuro de la relación.

A través del programa televisivo Infama, Santiago Sposato mencionó: "Muchos invitados, cuando trascendió que se iban a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas. Varios se comunicaron con De Paul y con Tini que les dijeron 'quédense tranquilos, que este año no es, la idea es que sea en diciembre del 2026'". Todo esto llenó de ilusión a los fans con la chance de ver un nuevo matrimonio mediático.

Ante esto, Karina Iavícoli agregó: "A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería con papeles, como una gran fiesta". Así, lo que quiso decir fue que la fiesta sería para celebrar el matrimonio legal en cuanto a papeles, no una ceremonia religiosa.