La furia de Mariana Muzlera tras el ataque de Alejandro Stoessel a la prensa: "Nefastos"

La mamá de Tini Stoessel, desde Miami, volvió a recurrir a las redes sociales para defender a su expareja, luego de que el productor atacara a piedrazos a los cronistas que se encontraban afuera de su casa.

Tras el ataque de Alejandro Stoessel hacia la prensa que aguardaba afuera de su casa, la mamá de Tini, Mariana Muzlera, habló públicamente y amenazó con tomar medidas legales contra los periodistas, a quienes calificó de "nefastos".

Mariana Muzlera, en medio del escándalo con Tini, rompió el silencio y habló de Alejandro Stoessel

Todo empezó cuando el papá de Tini Stoessel reaccionó de manera violenta contra varios cronistas que estaban haciendo guardia frente a la casa ubicada en San Isidro. Tras un tenso ida y vuelta con los periodistas, el empresario comenzó a tirar piedras desde un quincho ubicado dentro del lote.

En ese sentido, el programa de Mariana Fabbiani transmitió las imágenes. "Así arranca el programa, acaba de suceder. Nosotros estamos haciendo guardia como otros medios también en la casa y, bueno, aparentemente lo que ha sucedido hace instantes nada más es que Alejandro empezó a arrojar piedras a la prensa que estaba afuera", dijo la conductora de El diario de Mariana.

En el video se escuchaba el ruido de las piedras que Stoessel arrojaba contra los cristales del auto y, de fondo, la reacción inmediata de la cronista: "No, ¿cómo va a tirar piedras?".

De acuerdo con las palabras de la cronista en DDM, el ataque fue de manera sorpresiva: "Lo que sucedió fue lo siguiente: nuestro móvil estaba justo en la puerta de la casa hasta que empezamos a escuchar ruidos y era Alejandro Stoessel que se asomó desde el balcón. Se asomó y nos empezó a gritar. Se empezaron a increpar entre Alejandro y otros colegas. Nosotros queremos cuidarlo, escuchar su campana. De la nada empieza a insultar y acto seguido dice que iba a llamar a la Policía".

Qué dijo Mariana Muzlera tras el ataque de Alejandro Stoessel

Frente a la repercusión que tuvo el ataque, la mamá de Tini, quien se encuentra en Miami, salió a defender a su expareja a través de las redes sociales y dejó mensajes contundentes.

En una de las imágenes que publicó, compartió una captura del programa de Mariana Fabbiani y escribió "Nefastos". Luego, subió una imagen en la que se observa a un hombre con un objeto en la mano, aparentemente tomando fotografías de la casa de los Stoessel.

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

"Hay un boludo en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito que se llama violación de domicilio", comenzó escribiendo.

Finalmente, advirtió que tomarán medidas legales: "Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos quién es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga".