Última hora: reapareció la madre de Tini Stoessel en redes tras el escándalo familiar

Tras el pedido de auditoría patrimonial que fracturó a su entorno íntimo, la progenitora de la artista irrumpió con un enigmático gesto digital.

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La madre de la cantante Tini Stoessel , Mariana Muzlera , reapareció en las redes sociales en medio de una profunda controversia que sacude a su entorno íntimo. La mamá de la artista compartió una serie de historias enfocadas en el eclipse lunar registrado durante las últimas horas, esquivando de forma deliberada el conflicto. Su publicación no pasó desapercibida, dado que ocurre tras días de silencio público absoluto.

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El trasfondo de esta reaparición digital está directamente vinculado con las filtraciones patrimoniales sobre el manejo de las finanzas de la cantante. Tini Stoessel solicitó una auditoría contable exhaustiva que expuso irregularidades en las sociedades familiares encargadas de canalizar sus ingresos. Este quiebre profesional provocó una distancia inédita entre la estrella pop y sus padres.

A través de sus plataformas, Muzlera evitó hacer declaraciones explícitas respecto a las finanzas o al estado de la relación con su hija. Simplemente republicó imágenes del fenómeno astronómico observable desde Argentina con breves guiños visuales, buscando desviar la atención mediática. La maniobra generó diversas reacciones entre los seguidores de la intérprete de FUTTTURA.

Testimonios del entorno periodístico confirman que la postura de la madre responde a una directiva de cautela legal. Medios de espectáculos resaltaron que cualquier pronunciamiento público podría incidir en las negociaciones patrimoniales en curso. Por el momento, la estrategia elegida es sostener una agenda pública neutra y distante.

Mariana Muzlera quedó expuesta tras un cruce televisivo inesperado con la periodista Yanina Latorre durante la emisión en vivo del programa SQP el pasado 26 de agosto. Al recibir el llamado, Latorre le advirtió que estaban al aire, a lo que Muzlera respondió con sorpresa e incomodidad: “No digas nada que te llamé. No quiero que digas que hablé con vos” .

El foco del conflicto radica en el resultado de la auditoría privada que Tini encomendó sobre la administración de Alejandro Stoessel. Reportes periodísticos revelaron disputas por cifras millonarias acumuladas a lo largo de quince años de carrera. Versiones de prensa señalaron incluso que se investiga un faltante estimado en 70 millones de dólares.

La controversia se profundizó al conocerse el estricto control financiero que la familia ejercía sobre la artista. Según la periodista Noelia Antonelli en Telefe, “Tini tenía un límite fijado de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas”, lo que desencadenó el reclamo cuando la cantante no figuraba como accionista de las sociedades comerciales que explotan su imagen.

Mariana Muzlera y Tini Stoessel.

Por su parte, la conductora Yanina Latorre defendió públicamente la figura del padre de la cantante argumentando que no hubo delito, sino un esquema de supervisión excesivo. “No es ladrón; cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ven en qué gasta”, detalló la panelista al describir el mecanismo de control interno que causó la ruptura familiar.

Actualmente, los abogados de la cantante renegocian el esquema societario para que Stoessel asuma la titularidad directa de sus activos e ingresos. En este escenario de fuerte reorganización legal y profesional, Muzlera permanece señalada como parte de la estructura familiar que administró el patrimonio de la joven.