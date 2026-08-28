Mientras vive un conflicto familiar, Tini Stoessel tomó una decisión que la acerca a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

En medio del creciente escándalo con su entorno directo por el manejo de su abultada fortuna, la cantante Tini Stoessel decidió apelar a una restructuración profunda. El periodista Santiago Sposato que la cantante avanza en "la modificación de contratos de cesión de marcas, derechos de imagen y cobro de regalías, shows, para que tributen e ingresen directamente a la nueva estructura bajo gestión profesional externa" .

El dato bisagra que sacudió la escena periodística fue el inesperado puente que conectó este giro profesional con la familia del capitán de la Selección argentina. Según confirmó Sposato, "el equipo financiero y jurídico que se acercó a Tini Stoessel (...) se lo presentó nada más y nada menos que Antonela Roccuzzo; tuvo que ver la familia Messi en todo esto" .

El conductor Luis Ventura y la periodista Marina Calabró analizaron la magnitud de este respaldo institucional hacia la prometida de Rodrigo De Paul. "Antonela Roccuzzo también tiene sus empresas, porque, más allá de ser 'la mujer de', es una figura y una imagen de muchas marcas", recordó Sposato, al tiempo que Ventura argumentó que "en la familia, vos le tenés que dar tareas y trabajos a todos; está bien que Antonela tome las riendas de un aparato como el de Messi y que abarque a Tini" .

Ante la consulta sobre si estos letrados tomarán el control definitivo de su carrera, se confirmó que este buffet jurídico-contable asumirá las riendas del patrimonio de la estrella pop. De esta manera, el asesoramiento del círculo íntimo del futbolista busca blindar administrativamente sus ingresos mediante contadores y abogados independientes, desplazando así la injerencia histórica que mantenía su clan.

Esta determinación institucional marca un quiebre definitivo en la forma en que la artista resguarda su dinero y proyectos a futuro. Apoyada firmemente en el sostén que le brindan Messi y Roccuzzo, Stoessel busca proteger sus activos bajo los estándares corporativos más elevados del mercado global.

Se supo la actitud de la mamá de Tini Stoessel que la alejó de la cantante

En las emisiones de SQP, la conductora Yanina Latorre brindó detalles minuciosos sobre los motivos que dinamitaron la relación entre la intérprete y su madre, Mariana Muzlera. La panelista explicó que el distanciamiento inicial ocurrió en 2020: "El primer despegue que tiene Tini fue de la madre, en pandemia", asegurando que fue cuando la cantante tenía 23 años e impuso un límite indispensable para su privacidad.

Latorre, quien conoce íntimamente a la familia Stoessel, describió el asfixiante rol que ejercía la mujer en la rutina diaria de la ídola musical. "Así como alguien le manejaba la carrera, su mamá era la que le sostenía la cartera, le hacía la agenda, la acompañaba a los shows... Tini era una chica que tenía derecho a garch... a un pibe, a tener chongo; con tu mamá al lado a los 24 años, vos querés hacer lo que querés", sentenció la periodista.

La panelista enfatizó que Muzlera tardó en asimilar esta autonomía, aunque finalmente tuvo que ceder: "En ese momento había que decirle que no era que se esté separando, era marcar una distancia de la hija; vos sos la mamá, no podés ser la acompañante o la asistente". Asimismo, denunció que la sobreprotección derivó en una grave intromisión personal: "La familia no se dio cuenta que le quitó el derecho a la intimidad, Tini no tiene intimidad".

Mariana Muzlera y Tini.

El plano económico también fue objeto de duras críticas debido al severo monitoreo parental sobre el uso de sus propios ingresos. "A Mariana Muzlera le suena una alarma con cada gasto que hace su hija; la ayudaron a que no se dilatara la plata porque era chica, pero tenés que darle el derecho a elegir; si ella quiere una noche reventarse 10 lucas en un boliche con sus amigos, está en todo su derecho", reflexionó Latorre.

Esta realidad contrasta fuertemente con las declaraciones que Tini dio a Clarín en 2017, cuando con 20 años declaraba: "Le sigo pidiendo plata a mi papá para salir a comer con mis amigas; pongo las manos en el fuego y tengo toda la confianza del mundo porque sé que nadie más que él va a querer lo mejor para mí". Aquella confianza ciega e infantil derivó con los años en el distanciamiento de su madre y la búsqueda de asesores externos.