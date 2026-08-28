Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

El sur bonaerense se prepara para una noche de lujo. El baterista que sostuvo el pulso del Rey del Blues durante 20 años se presenta junto a los Aerophónicos con un show que promete traer la esencia del género a un escenario local.

El sur del conurbano bonaerense promete una noche a puro blues que tendrá como protagonista a Tony Coleman, el baterista que acompañó durante 20 años a B.B. King y que fue testigo de aquella velada histórica en el Madison Square Garden donde "The King" invitó a Pappo al escenario a demostrar que en Argentina también se toca bien el blues.

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Este sábado 29 de agosto, TC Coleman llega a Bernal en el marco de la inauguración de Búnker.777, un espacio cultural que dará lugar a eventos de rock y blues en el sur del conurbano bonaerense. Va a ser una jornada especial, con Los Rompe Blues y The Missouri Ramblers como bandas invitadas, además de una expo de motos y autos para recorrer antes del ingreso.

Para esta gira, Coleman estará acompañado por Aerophónicos, un proyecto integrado por músicos de gran trayectoria dentro del rock y el blues argentino. La formación reúne al bajista y director Víctor Sanders, al guitarrista Dizzy Espeche, con pasado junto a Emmanuel Horvilleur y Fito Páez, al tecladista Pehuén Innocenti y al armonicista Ale Yaques, reconocido en el mundo por su trabajo con la armónica y por haber compartido escenario con figuras del rock nacional.

La excusa perfecta para mezclar historia, música y barrio llega de la mano de Búnker.777: además de prometer blues del bueno, habrá cine y fierros. Desde la tarde, el espacio cultural abre fuego con la proyección del corto Familia 73 y el largometraje Algo ha cambiado – el viaje al origen del blues en español, con la presencia de Sergio "Chapete" Bonacci Lapalma. Una previa ideal para calentar motores antes de la gran cita.

El plato fuerte será a las 21 en el Auditorio de La Moreno (25 de Mayo 110, Bernal), donde Tony Coleman se subirá al escenario junto a Aerophónicos. Las entradas ya están disponibles y se pueden obtener a través del sitio oficial de Búnker.777.

Para los seguidores del blues y el rock, la cita en Bernal es mucho más que un concierto: es la oportunidad de conectar con una pieza viva de la historia musical y por la que después podrán decir, como en el tema del Carpo, que "anoche hubo fiesta en el club del Blues Bernal, con amigos de verdad".

TC y Pappo: una amistad que nació gracias a B.B. King

Pasaron 33 años de aquella velada histórica del 10 de agosto de 1993 donde el Rey del Blues invitó al Norberto Napolitano a tocar en el escenario del Madison Square Garden junto a figuras legendarias del género como Buddy Guy y la cantante Koko Taylor.

"Esta noche tengo el orgullo de presentarles al mejor guitarrista de blues de Sudamérica: de Buenos Aires, Argentina, damas y caballeros, ¡Pappo! Así es como suena el blues allá", dijo B.B. King ante 4 mil neoyorquinos presentes.

"Tocar esta noche en el Madison es como tocar en casa. Ellos me hacen sentir así. Acá no se toca ni con los dedos ni con la mente. Se toca con el alma, porque es blues. Hay que poner todo el sentimiento y las lágrimas ahí arriba", reveló un Pappo conmovido a un medio argentino.

Esa misma noche, el testigo privilegiado de la escena que marcaba el pulso desde la batería era Tony "TC" Coleman. Años más tarde volvería a encontrarse con Pappo en Buenos Aires, en el Tributo a B.B. King de 2004, apenas meses antes de que el Carpo dejara este plano. Ese disco quedó como documento final de una hermandad que unió al blues local con el internacional.

"Era mi hermano", diría Coleman tiempo después, dejando claro que eran familia y que su relación era una hermandad genuina que trascendió la música.

Pero ese no es el único registro audiovisual de la amistad entre TC y el Carpo. Para los fanáticos coleccionistas, hay un archivo televisivo del año 2004 dando vueltas por Internet donde se los ve trasnochando en Mar de Fondo (TyC Sports), el ciclo televisivo que conducía un joven y fresco Alejandro Fantino, mucho antes de ser amigo del presidente Javier Milei. Un programa que acompañaba a los desvelados, sin redes sociales por ese entonces, y que mezclaba de todo - entrevistas, humor y deportes- en algo así como una antesala a lo que después fue Animales Sueltos.

Coleman es una leyenda viva del Blues que ha compartido escenario a lo largo de su carrera con gigantes como Albert King, Freddie King, Buddy Guy, Slash, Carlos Santana, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, Etta James y Stevie Ray Vaughan, entre muchos más, además de haber entablado una relación de hermandad con el Carpo.