Se filtró el nuevo trabajo de Cristiano Ronaldo después del Mundial 2026: nadie lo puede creer

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por un gol, un récord o un título, sino por un inesperado giro en su carrera profesional. A pocas semanas de haber disputado el Mundial 2026 , certamen que marcó su despedida definitiva de la máxima competencia con la selección de Portugal , trascendió que el astro portugués ya tiene definido su próximo gran desafío.

Lejos de limitarse al mundo de los negocios o a las inversiones deportivas, el histórico delantero decidió dar un paso inédito hacia la industria del entretenimiento , donde asumirá un papel mucho más activo de lo que muchos imaginaban.

El futbolista de 41 años será actor y productor ejecutivo de la serie dramática Day 1s, una ficción ambientada en el universo de los representantes y negociaciones del fútbol internacional. El proyecto será desarrollado por UR•Marv Studios, la productora fundada por Cristiano Ronaldo junto al reconocido director británico Matthew Vaughn , responsable de éxitos cinematográficos como Kingsman. Además, compartirá el proyecto con el actor Damian Lewis y con el exfutbolista Thierry Henry , quien también participará en la producción.

Según la información difundida este martes, el propio Cristiano no se limitará a realizar una aparición especial. Su participación será doble: integrará el elenco y, al mismo tiempo, supervisará las decisiones creativas como productor ejecutivo. El rodaje ya comenzó en Londres, mientras que la serie todavía no confirmó ni su plataforma de estreno ni su fecha de lanzamiento, aunque distintas publicaciones internacionales aseguran que varias compañías de streaming ya compiten por quedarse con los derechos de distribución.

Este movimiento confirma que el portugués lleva tiempo preparando su futuro más allá de las canchas. Después de construir uno de los imperios comerciales más importantes del deporte, Ronaldo apuesta ahora por consolidarse en la televisión y el cine, ampliando una marca personal que ya trasciende al fútbol.

Cristiano Ronaldo incursionará como actor. Instagram @cristiano

Cristiano Ronaldo jugó su último Mundial

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de una etapa histórica. Después del encuentro, Cristiano Ronaldo confirmó públicamente que esa había sido su última participación en una Copa del Mundo, poniendo punto final a una trayectoria que comenzó en Alemania 2006 y que se extendió durante seis ediciones consecutivas del torneo organizado por la FIFA.

En declaraciones posteriores al partido, el capitán portugués fue contundente: "Estoy triste por salir de esta manera del Mundial. Di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Este fue mi último Mundial y ahora tendré tiempo con mi familia para no tomar decisiones con la cabeza caliente", expresó al analizar el final de su recorrido con Portugal en la máxima cita del fútbol. Sus palabras fueron interpretadas como la confirmación definitiva de un retiro que ya había insinuado horas antes en conferencia de prensa.

Cristiano también realizó un balance de todo su ciclo con la camiseta portuguesa y destacó el legado construido durante más de dos décadas. "Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal nunca había ganado ningún título. Me voy con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí. Mañana será un nuevo día y la vida continúa", afirmó, recordando la obtención de la Eurocopa y las dos UEFA Nations League, logros que transformaron para siempre la historia de la selección lusa.