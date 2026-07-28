28 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Se filtró el nuevo trabajo de Cristiano Ronaldo después del Mundial 2026: nadie lo puede creer

El portugués iniciará una nueva etapa y ampliará su carrera más allá de las canchas tras su último Mundial.

Por
El futbolista tomó una decisión que cambiará su futuro.

El futbolista tomó una decisión que cambiará su futuro.

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por un gol, un récord o un título, sino por un inesperado giro en su carrera profesional. A pocas semanas de haber disputado el Mundial 2026, certamen que marcó su despedida definitiva de la máxima competencia con la selección de Portugal, trascendió que el astro portugués ya tiene definido su próximo gran desafío.

El protagonista aprovechó para disfrutar de los espectáculos en Buenos Aires.
Te puede interesar:

El futbolista de la Selección que metió descanso gasolero tras el Mundial 2026: fue al circo y vio a Francella en el teatro

Lejos de limitarse al mundo de los negocios o a las inversiones deportivas, el histórico delantero decidió dar un paso inédito hacia la industria del entretenimiento, donde asumirá un papel mucho más activo de lo que muchos imaginaban.

El futbolista de 41 años será actor y productor ejecutivo de la serie dramática Day 1s, una ficción ambientada en el universo de los representantes y negociaciones del fútbol internacional. El proyecto será desarrollado por UR•Marv Studios, la productora fundada por Cristiano Ronaldo junto al reconocido director británico Matthew Vaughn, responsable de éxitos cinematográficos como Kingsman. Además, compartirá el proyecto con el actor Damian Lewis y con el exfutbolista Thierry Henry, quien también participará en la producción.

Según la información difundida este martes, el propio Cristiano no se limitará a realizar una aparición especial. Su participación será doble: integrará el elenco y, al mismo tiempo, supervisará las decisiones creativas como productor ejecutivo. El rodaje ya comenzó en Londres, mientras que la serie todavía no confirmó ni su plataforma de estreno ni su fecha de lanzamiento, aunque distintas publicaciones internacionales aseguran que varias compañías de streaming ya compiten por quedarse con los derechos de distribución.

Este movimiento confirma que el portugués lleva tiempo preparando su futuro más allá de las canchas. Después de construir uno de los imperios comerciales más importantes del deporte, Ronaldo apuesta ahora por consolidarse en la televisión y el cine, ampliando una marca personal que ya trasciende al fútbol.

Cristiano Ronaldo incursionará como actor.

Cristiano Ronaldo incursionará como actor.

Cristiano Ronaldo jugó su último Mundial

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de una etapa histórica. Después del encuentro, Cristiano Ronaldo confirmó públicamente que esa había sido su última participación en una Copa del Mundo, poniendo punto final a una trayectoria que comenzó en Alemania 2006 y que se extendió durante seis ediciones consecutivas del torneo organizado por la FIFA.

En declaraciones posteriores al partido, el capitán portugués fue contundente: "Estoy triste por salir de esta manera del Mundial. Di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Este fue mi último Mundial y ahora tendré tiempo con mi familia para no tomar decisiones con la cabeza caliente", expresó al analizar el final de su recorrido con Portugal en la máxima cita del fútbol. Sus palabras fueron interpretadas como la confirmación definitiva de un retiro que ya había insinuado horas antes en conferencia de prensa.

Cristiano también realizó un balance de todo su ciclo con la camiseta portuguesa y destacó el legado construido durante más de dos décadas. "Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal nunca había ganado ningún título. Me voy con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí. Mañana será un nuevo día y la vida continúa", afirmó, recordando la obtención de la Eurocopa y las dos UEFA Nations League, logros que transformaron para siempre la historia de la selección lusa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El delantero mundialista recibió una millonaria oferta del futbol ruso.

La millonaria oferta que rechazaron por el Flaco López tras el Mundial 2026

La formación de Italia que quedó afuera del Mundial.

Italia ya tiene técnico: vuelve a apostar a un campeón de la Eurocopa

Racing encabeza la fecha 2 del Clausura 2026.

Con los partidos de Racing y San Lorenzo, arranca la fecha 2 del Torneo Clausura

El club irosariono ntimó al funcionario nacional tras sus dichos en redes. 

Rosario Central envió carta documento al canciller Quirno por sus dichos en redes y exige disculpas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El fuerte mensaje de la FIFA por las críticas al Mundial 2026: "Están consumidos por el odio"

La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

Rating Cero

Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Wanda Nara se cansó y explotó en redes.

Wanda se cansó de Icardi y apuntó contra los hijos de La China Suárez: "Padrazo de nenes ajenos..."

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. 

Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público

La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero.

Ángel de Brito reveló un secreto de Yanina Latorre y la comparó con Mirtha Legrand: "Siempre quiere más plata"

El actor se hizo presente y hablo sobre la actualidad de sus colegas. Captura de pantalla: redes sociales @gonzaloezequielheredia

Gonzalo Heredia reflexionó sobre el difícil momento de los actores: "La industria se está cayendo a pedazos"

últimas noticias

Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

Hace 8 minutos
La Maternidad Provincial de Córdoba. 

La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés investigadas en la Nueva Maternidad de Córdoba

Hace 13 minutos
Juan Grabois y Peter Thiel se reunieron a comienzos de junio en Barrio Parque.

Grabois reveló detalles de su reunión con Peter Thiel: "Fui para entender cómo funciona el circo"

Hace 31 minutos
La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Hace 33 minutos
Lula da Silva, presidente de Brasil.

La alianza que encabeza Lula presentó una denuncia por la visita de Milei a Brasil

Hace 42 minutos