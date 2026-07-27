Conmoción: murió una tiktoker tras batallar contra el Alzheimer La influencer utilizó su historia personal para generar conciencia sobre una enfermedad poco frecuente. Su mensaje final quedó centrado en la importancia del amor propio. Agregar C5N en









La influencer recurrió al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) vigente en Canadá. Redes sociales

La creadora de contenido Rebecca Luna, reconocida en TikTok por compartir públicamente su experiencia con el Alzheimer de inicio temprano, falleció el el sábado a los 49 años. Según se confirmó a través de una publicación en su propia cuenta de la plataforma, la influencer recurrió al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) vigente en Canadá.

"Rebecca falleció el 25 de julio aproximadamente a la 1:15 p.m., rodeada de sus seres queridos", señaló el mensaje compartido en sus redes, en el que también se agradeció el acompañamiento recibido durante este proceso y se solicitó respeto por la privacidad de su familia en este momento.

Tres días antes de su fallecimiento, Luna había informado a sus seguidores que decidió adelantar la fecha del procedimiento, originalmente prevista para comienzos de agosto. En su último video, explicó los motivos detrás de esa decisión: "Durante el último año y medio las fechas no estuvieron bajo mi control legal ni médico. Pero en las últimas dos semanas la decisión ha sido mía". También reconoció que convivir con la enfermedad se había vuelto cada vez más difícil y que esperar más tiempo "se sentía como demasiado".

En ese mismo mensaje final, la creadora de contenido reflexionó sobre el sufrimiento atravesado a lo largo de su vida, aunque remarcó que ese proceso también le permitió conocerse mejor a sí misma: "He sufrido lo suficiente en este mundo". Como legado, dejó una reflexión dirigida a sus seguidores sobre la importancia del amor propio: "Espero que, si dejo este planeta, lo único que enseñe sea que necesitas aprender a amarte. Si yo pude hacerlo, tú también puedes".

Redes sociales Quién era Rebecca Luna Rebecca Luna era oriunda de Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica, y dio a conocer públicamente en abril de 2025 que había sido diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano cuando tenía 48 años. A partir de ese momento, comenzó a compartir en sus redes sociales videos sobre su enfermedad, sus consultas médicas y el impacto del diagnóstico en su vida cotidiana.

Además de relatar su propia experiencia, la influencer utilizó su plataforma para generar conciencia sobre esta forma poco frecuente de la enfermedad, además de explicar el proceso legal para acceder al programa MAID, brindando así orientación a otras personas que atravesaban decisiones similares a la suya. Redes sociales Según información publicada por People, Rebecca Luna era madre soltera de dos hijos. Luego de hacer pública su condición, recibió un fuerte respaldo por parte de miles de seguidores en redes sociales, e incluso llegó a llamar la atención de la cantante Lily Allen, a quien conoció personalmente luego de expresar que uno de sus mayores deseos era poder sacarse una foto junto a ella. La creadora de contenido también había impulsado una campaña de recaudación en GoFundMe, con el objetivo de cubrir sus gastos médicos y garantizar apoyo económico para sus hijos mientras enfrentaba el avance de la enfermedad.