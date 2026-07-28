El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina La cantante española volvió a quedar en el centro de la polémica y se dieron a conocer algunos de los textos que le enviaron en la previa de las cuatro fechas en el Movistar Arena. Agregar C5N en









Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina. Trigo Gerardi

La cantante española fue cancelada por algunos argentinos por haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa en donde hablaba mal del país. Eso la gente no se lo perdona y le dejaron un durísimo comentario en su último posteo para dejarle en claro su postura. “No sos bienvenida”.

Las redes sociales no se apiadan de nadie y se volvieron un infierno para la española. Recibió muchos mensajes negativos respecto a su estadía en Argentina. Esto hizo fomentar más el hate y los comentarios positivos se perdieron.

Redes sociales “¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?”, “Ojalá que no vaya nadie a verte”, “Que no vaya nadie al recital de esta”, “Vendo una entrada para Lux Tour Argentina”, comentaron algunos.

Sin embargo, el mensaje más fuerte que recibió fue de parte de un seguidor: “No sos bienvenida en Argentina. Andá cancelando”. Pero, muy a pesar de los usuarios, Rosalía llegará el jueves al país y brindará cuatro shows.

Video: la desafortunada frase de Rosalía que enfureció al público chileno en medio del show La cantante española Rosalía va de mal en peor en Latinoamérica y esta vez ofendió al público chileno en medio del show que brindó allí. Sucede que, con el afán de arengar a las personas que habían asistido, dijo una desafortunada frase que le trajo malos recuerdos a todos.

Rosalia pidió "que tiemble y que retumbe la tierra" en pleno chile



No sale de una y ya se metió en otra kjajajaja pic.twitter.com/u6UoomPVhi — ELDUCK (@elduckpost) July 27, 2026 “Que tiemble y que retumbe la tierra”, expresó a los gritos y el público local comenzó a gritar: “NOOO, por favor no. No, Rosalía”. Y, si bien para algunos representó risas, a otros no les gustó nada. “¿Cómo vas a decir eso en Chile?”, “¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?”, “La ignorancia lleva al desastre”, escribieron algunas personas en las redes sociales en el posteo que tenía el video. ¿Se la perdonan?