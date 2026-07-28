IR A
IR A

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina

La cantante española volvió a quedar en el centro de la polémica y se dieron a conocer algunos de los textos que le enviaron en la previa de las cuatro fechas en el Movistar Arena.

Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina.

Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina.

Trigo Gerardi

La cantante española fue cancelada por algunos argentinos por haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa en donde hablaba mal del país. Eso la gente no se lo perdona y le dejaron un durísimo comentario en su último posteo para dejarle en claro su postura. “No sos bienvenida”.

Lali Espósito y Rosalía.
Te puede interesar:

La contundente frase de Lali Espósito sobre la campaña antiargentina: "Me pueden chupar un huevo"

Las redes sociales no se apiadan de nadie y se volvieron un infierno para la española. Recibió muchos mensajes negativos respecto a su estadía en Argentina. Esto hizo fomentar más el hate y los comentarios positivos se perdieron.

“¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?”, “Ojalá que no vaya nadie a verte”, “Que no vaya nadie al recital de esta”, “Vendo una entrada para Lux Tour Argentina”, comentaron algunos.

Sin embargo, el mensaje más fuerte que recibió fue de parte de un seguidor: “No sos bienvenida en Argentina. Andá cancelando”. Pero, muy a pesar de los usuarios, Rosalía llegará el jueves al país y brindará cuatro shows.

Video: la desafortunada frase de Rosalía que enfureció al público chileno en medio del show

La cantante española Rosalía va de mal en peor en Latinoamérica y esta vez ofendió al público chileno en medio del show que brindó allí. Sucede que, con el afán de arengar a las personas que habían asistido, dijo una desafortunada frase que le trajo malos recuerdos a todos.

“Que tiemble y que retumbe la tierra”, expresó a los gritos y el público local comenzó a gritar: “NOOO, por favor no. No, Rosalía”. Y, si bien para algunos representó risas, a otros no les gustó nada.

“¿Cómo vas a decir eso en Chile?”, “¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?”, “La ignorancia lleva al desastre”, escribieron algunas personas en las redes sociales en el posteo que tenía el video. ¿Se la perdonan?

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Efecto Rosalía: quieren cancelar a una argentina.

La inesperada venganza de España a Argentina por la cancelación a Rosalía: "Boicot"

¿Qué hiciste, Rosalía?

Video: la desafortunada frase de Rosalía que enfureció al público chileno en medio del show

Rosalía, más complicada.

Irremontable: apareció otro video que perjudica a Rosalía tras el pedido de disculpas

¿Cuántas entradas se devolvieron?

Golpe a Rosalía: se conoció la cifra exacta de entradas que solicitaron devolución en Argentina

La cantante española eligió el Dior Book Tote, un modelo icónico de la casa francesa que se destaca por su diseño exclusivo y su presencia dentro del universo del lujo.

Así es el bolso de la marca Dior que lució Rosalía y fue furor: cuánto cuesta

Lali y su apoyo a Rosalía.

Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

últimas noticias

Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina.

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina

Hace 23 minutos
Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad, adelantó Milei. 

Milei presenta en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Hace 50 minutos
Georgieva visita Vaca Muerta junto a Caputo y Horacio Marín

Georgieva visita Vaca Muerta junto a Caputo y Horacio Marín

Hace 55 minutos
El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar abre la jornada por encima de los $1.500

Hace 56 minutos
Racing encabeza la fecha 2 del Clausura 2026.

Con los partidos de Racing y San Lorenzo, arranca la fecha 2 del Torneo Clausura

Hace 58 minutos