Gonzalo Heredia reflexionó sobre el difícil momento de los actores: "La industria se está cayendo a pedazos" En exclusiva con C5N, el actor habló en la alfombra roja de los premios dedicados al teatro y opinó sobre la actualidad de la industria audiovisual. Carolina Gassmann

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El actor se hizo presente y hablo sobre la actualidad de sus colegas. Captura de pantalla: redes sociales @gonzaloezequielheredia

Gonzalo Heredia se hizo presente en los Premios Pinti, una ceremonia que celebró el trabajo de los actores y que también sirvió como punto de encuentro para que muchos artistas reflexionaran sobre el difícil momento que atraviesa la industria audiovisual.

Con más de 20 años de trayectoria, el actor actualmente protagoniza El Estado de la Unión, junto a Eleonora Wexler en el Picadero. Pese a no tener ninguna nominación, llegó al Colón luciendo un elegante traje de color negro y de la mano de su esposa Brenda Gandini.

Entusiasmado reveló las expectativas que tenia para una noche muy especial, “no estoy nominado, pero siempre es bueno celebrar una entrega de premios al teatro y más en este contexto, en este momento. Me parece que es un lugar donde nos juntamos todos y demostramos resistencia”, expresó y continuó, “la verdad es una fiesta”.

View this post on Instagram Más allá de la entrega de premios, Heredia aseguró que la ceremonia tiene un significado mucho más profundo, para él representó un espacio de unión entre colegas y una forma de visibilizar la fortaleza del sector, “la verdad es que no sé quién se merece el premio a mejor actor. Igual siento que con la entrega de premios se celebra algo. Sí, se otorga un premio a un cierto ganador, pero también me parece que es una oportunidad para celebrar la cantidad de producciones que se están haciendo. Hay grandes talentos y grandes obras de teatro”, reflexionó.

El teatro, espacio de fortaleza para Gonzalo Heredia Como muchos de los artistas que estuvieron presentes, Heredia también se refirió al delicado momento que atraviesa el sector audiovisual y el debate que se generó tras las declaraciones de Tomás Fonzi sobre la situación de los actores y la política, “bueno, pero siempre pasa eso. Y la realidad es que hace un tiempo largo que estamos viviendo un momento en el que la industria audiovisual está bastante caída”, comenzó diciendo.

Luego profundizó su mirada y explicó que el teatro se convirtió en un lugar seguro para muchos trabajadores del sector, “ahora estamos en el teatro que es como una especie de refugio. Entonces me parece que estar acá es una forma también que tenemos de exteriorizar, de exponer algo que lo vemos todos los días, que la industria se está cayendo a pedazos, y no solo la industria audiovisual”, sostuvo. El actor posó de la mano frente a los camarógrafos . Al ser consultado sobre los motivos de la crisis, respondió con cautela y midiendo sus palabras, “porque hay políticas que se llevan adelante que no acompañan y, sobre todo, porque se construyen ciertos relatos que no son verídicos”, expresó. En ese sentido, también señaló que la falta de trabajo no responde a un único facto, “por otro lado, también hay diferentes formas de consumo. Creo que se hace hincapié en algunas cosas que perjudican…”, agregó, sin profundizar en esa idea.