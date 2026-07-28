Javier Milei presenta en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central El jefe de Estado prevé anunciar una serie de modificaciones que plantean limitar la emisión monetaria y reforzar la independencia de la autoridad monetaria. Por Agregar C5N en









"Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad", adelantó Milei. Captura transmisión oficial

El presidente Javier Milei presenta en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que previamente adelantó el pasado domingo cuando compartió un posteo en redes donde anunció que será "un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad". El anuncio será transmitido en un mensaje previamente grabado por cadena nacional, el horario lo confirmará el vocero de prensa Adrián Ravier durante su conferencia del martes.

Entre los principales ejes planteados se encuentra la limitación a la entidad de la emisión monetaria, reforzar la independencia de BCRA y la eliminación de las Letras Intransferibles. El Presidente junto a su equipo económico participarán del mensaje grabado previamente desde el Salón Blanco.

En una entrevista que brindó a principios de julio, Milei aseguró que "la carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate". Justificó que el objetivo de la primera modificación debe ser “preservar el valor de la moneda” por parte del Banco Central.

Redes sociales El Gobierno asegura que esta reforma es uno de los cambios más importantes de la gestión y prevé enviar el proyecto al Congreso en las próximas semanas. En la nota compartida el domingo por el Presidente pone el eje en la responsabilidad del BCRA en el proceso de inflación y lo hace responsable del deterioro del peso desde la creación de la autoridad monetaria en 1935. En este marco, aseguró que Argentina necesita un nuevo marco institucional para impedir que la política vuelva a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Para Milei, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, mantener el déficit cero, lograr aprobar el mecanismo de shutdown, junto con una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros, impedirá que futuros gobiernos recurran a la emisión para cubrir desequilibrios fiscales.