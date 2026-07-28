28 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei presenta en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El jefe de Estado prevé anunciar una serie de modificaciones que plantean limitar la emisión monetaria y reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

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Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad

"Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad", adelantó Milei. 

Captura transmisión oficial
Lula da Silva, presidente de Brasil.
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Entre los principales ejes planteados se encuentra la limitación a la entidad de la emisión monetaria, reforzar la independencia de BCRA y la eliminación de las Letras Intransferibles. El Presidente junto a su equipo económico participarán del mensaje grabado previamente desde el Salón Blanco.

En una entrevista que brindó a principios de julio, Milei aseguró que "la carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate". Justificó que el objetivo de la primera modificación debe ser “preservar el valor de la moneda” por parte del Banco Central.

El Gobierno asegura que esta reforma es uno de los cambios más importantes de la gestión y prevé enviar el proyecto al Congreso en las próximas semanas. En la nota compartida el domingo por el Presidente pone el eje en la responsabilidad del BCRA en el proceso de inflación y lo hace responsable del deterioro del peso desde la creación de la autoridad monetaria en 1935. En este marco, aseguró que Argentina necesita un nuevo marco institucional para impedir que la política vuelva a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Para Milei, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, mantener el déficit cero, lograr aprobar el mecanismo de shutdown, junto con una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros, impedirá que futuros gobiernos recurran a la emisión para cubrir desequilibrios fiscales.

Las cinco puntos de Milei para reformar el Banco Central

  • Preservar el valor de la moneda: "La nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda) que conlleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios en unidades monetarias suben", plantea Milei.
  • Prohibición absoluta de financiar al Estado: en el segundo punto se plantea que el Banco Central no financie tanto al Tesoro nacional, como las provincias o los municipios. También prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario, con el objetivo de evitar la emisión para cubrir déficit fiscales.
  • Independencia del presidente del BCRA: "Si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no sólo de la Cámara de Senadores sino también de la Cámara de Diputados", aclara el mandatario.
  • Limitar el uso de las ganancias del BCRA: en este caso, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. Es decir, aquellos resultados derivados de la valorización de activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias provenientes de la administración de la cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda pública.
  • Derogar los cambios incorporados en la Carta Organiza: sobre el final, Milei plantea suprimir las modificaciones introducidas en la reforma de la Carta Orgánica de 2012, entre ellas el esquema de Letras Intransferibles utilizado para financiar al Estado con reservas internacionales.

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