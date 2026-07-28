Quién era el turista que murió en el accidente en las Cataratas del Iguazú Viajaba en una embarcación que trasladaba a seis visitantes del lado brasileño en la excursión Macuco Safari. Las autoridades desplegaron un amplio operativo este martes. Hay dos heridos y un desaparecido. Por Agregar C5N en









La embarcación volcó en la zona conocida como Puenteón de la Gran Aventura.

Una embarcación que trasladaba a seis turistas del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú volcó y provocó la muerte de uno de los visitantes. Hay otras dos personas heridas y una desaparecida. Según las primeras informaciones, el fallecido es un ciudadano holandés de 26 años que había viajado con la familia de su novia.

Las dos personas heridas quedaron internadas en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, según el diario ABC Color.

La muerte del joven de 26 años, cuya identidad todavía no trascendió, fue confirmada por el gerente de Macuco Safari a la cadena RPC, filial de TV Globo en Paraná. Sus datos están siendo reservados a la espera de la notificación a sus familiares y los trámites consulares correspondientes.

El diario brasileño O Globo reveló que la víctima fatal había llegado con su novia y la familia de ella este lunes al estado de Paraná en Brasil y partirían de Foz do Iguaçu este jueves. Los dos heridos son un hombre de 49 años, aparentemente fuera de peligro, y su otro yerno, quien no necesitó atención médica y quedó bajo observación.

El bote volcó minutos después de que iniciara el trayecto. Los bomberos fueron alertados a las 12:20 sobre la necesidad de una operación de búsqueda y rescate acuático. Según los testigos, la embarcación volcó por completo alrededor de las 11.

El accidente fue protagonizado por una embarcación de la agencia de excursiones y turismo aventura Macuco Safari, de Foz de Iguazú. Jungle Explorer, el operador de las embarcaciones del lado argentino, suspendió las salidas de este martes. Cómo seguirá el caso en Brasil La Armada brasileña investigará las causas del accidente porque se desconoce la causa que provocó el vuelco de la embarcación. Hace pocos días, habían cerrado el acceso a la Garganta del Diablo por la fuerte crecida del río Iguazú derivada de las lluvias registradas en Brasil. NOTICIA EN DESARROLLO.-