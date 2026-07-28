28 de julio de 2026 Inicio
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Qué se sabe del vuelco del bote en las Cataratas del Iguazú: hay un turista muerto

La embarcación se dio vuelta en medio de una actividad turística del lado brasileño. El personal de emergencia de Brasil desplegó un amplio operativo con la colaboración de equipos argentinos.

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El hecho ocurrió en las Cataratas del Iguazú.

El hecho ocurrió en las Cataratas del Iguazú.

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De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, el accidente ocurrió durante un paseo privado del servicio Macuco Safari. La embarcación, un gomón, trasladaba al menos a seis integrantes de una familia oriunda de Países Bajos cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, dio vuelta campana en el cauce del río. La información difundida señala que uno de los integrantes de la familia, un joven de 26 años, falleció por causa del accidente.

Las dos personas heridas quedaron internadas en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, según el diario ABC Color. La muerte del joven de 26 años, cuya identidad todavía no trascendió, fue confirmada por el gerente de Macuco Safari a la cadena RPC, filial de TV Globo en Paraná. Sus datos están siendo reservados a la espera de la notificación a sus familiares y los trámites consulares correspondientes.

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El hecho ocurrió en las Cataratas del Iguazú.

Tras el siniestro, bomberos brasileños desplegaron un operativo de rescate con la colaboración de lanchas y personal de la empresa concesionaria que opera las excursiones náuticas en el lado argentino de las Cataratas. Hasta el momento no se había emitido un comunicado oficial por parte de la empresa ni de las autoridades responsables del operativo.

Las causas del vuelco permanecen bajo investigación. Una vez concluidas las tareas de rescate, las autoridades deberán establecer si el accidente estuvo vinculado con las condiciones del río, una falla mecánica, un error operativo o cualquier otro factor que haya contribuido al hecho. Mientras tanto, el área permanecía bajo control de los organismos de emergencia.

El Macuco Safari es una de las principales atracciones turísticas de las Cataratas del Iguazú y recibe cada año a cientos de miles de visitantes de distintos países. Por ese motivo, el accidente vuelve a instalar el debate sobre la importancia de mantener estándares de seguridad acordes con la magnitud de una actividad que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Macuco Safari: cómo es la excursión

"El Safari Macuco ofrece una experiencia única dividida en tres emocionantes etapas: Selva, Sendero y Paseo en Barco. Comenzando con un recorrido de 2 km a través de la exuberante selva del Parque Nacional Iguaçu, los visitantes son transportados en vehículos eléctricos ecológicos, que ofrecen vistas panorámicas de la diversa flora y fauna que los rodea", explica la empresa en su sitio web.

Luego describen que distintos guías bilingües "los acompañan en una caminata de 600 metros por el bosque, compartiendo información fascinante sobre la flora y fauna local, lo que permite un contacto más cercano con la naturaleza y la oportunidad de avistar animales salvajes".

"Al final del sendero, los visitantes llegan a la plataforma de embarque, donde encontrarán una tienda de recuerdos, baños y taquillas para mayor comodidad durante el recorrido", agregaron.

En la tercera etapa de la excursión, detallan, "los visitantes abordan uno de los barcos bimotores del Safari Macuco para un emocionante paseo por el río Iguaçu, que ofrece vistas espectaculares de las Cataratas del Iguazú y la oportunidad de sentir la energía del agua en un refrescante baño".

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