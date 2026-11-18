Algunos sostienen que los celos habrían tenido mucho que ver en el final de la pareja.

Marta Fort puso fin a su relación con Juan Manuel Ramírez y lo comunicó con un mensaje que llamó la atención. El anuncio llegó este miércoles a través de las historias de Instagram, mediante una placa sobre fondo negro, a dos meses de haber oficializado el noviazgo.

"Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja ", escribió la hija de Ricardo Fort. Además, sumó un remate a tono con su estilo, siempre cercano a la polémica y desafiante: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

Esa última frase generó una gran cantidad de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos sostienen que los celos habrían tenido mucho que ver en el final de la pareja , y la propia Marta dio a entender que la visibilidad pública de su figura habría sido el factor que desgastó el vínculo. No ofreció precisiones sobre discusiones o hechos puntuales.

Para cerrar el mensaje, etiquetó la cuenta oficial del canal de streaming Blender, el espacio donde se conocieron, en un gesto que dejó abierta la posibilidad de una nueva búsqueda de pareja frente a las cámaras. El anuncio tuvo fuerte repercusión en la farándula de nuestro país, especialmente por el tono que eligió la integrante de MasterChef Celebrity.

Juan Manuel Ramírez es un joven uruguayo de 28 años que, según trascendidos, se dedica profesionalmente a la compraventa de autos de alta gama . Mantuvo siempre un perfil bajo y su irrupción en el mapa mediático argentino se produjo a mediados de año, cuando decidió postularse a una convocatoria muy particular.

Todo comenzó entre junio y julio, en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo 2026. Durante su participación en Blender at Night, el ciclo conducido por José María Listorti, Marta abrió una búsqueda de candidatos dispuestos a acompañarla en sus viajes y compromisos laborales. Los requisitos eran tener entre 26 y 40 años, una estatura alta, pelo oscuro, auto propio y hábito de entrenar en el gimnasio.

Al ver la enorme repercusión viral del casting, Ramírez tomó la iniciativa y le escribió un mensaje privado. "Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos", le propuso. La respuesta de Marta llegó cargada de ironía. "Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami", le contestó.

Es así que el joven viajó de inmediato a Estados Unidos para encontrarse con ella mientras cumplía con sus tareas profesionales. La química se afianzó durante esa estadía, en la que compartieron salidas por Miami, Atlanta y Las Vegas. De regreso en la Argentina, el vínculo siguió afianzándose con nuevas escapadas, entre ellas unas vacaciones familiares en Walt Disney World, una estadía en Mendoza entre paisajes nevados y bodegas, y su presencia conjunta en el partido de despedida de Lionel Messi en Buenos Aires.

En esos primeros meses, la influencer solía destacar gestos de su pareja ante amigos y seguidores. Llegó a contar públicamente que él había asumido los gastos de la parte final de su viaje internacional. "Él me pagó el resto del viaje", afirmó. Además, la madrina de Marta, Marisa, le regaló a Ramírez un pasaje a Las Vegas, una muestra de su rápida integración al círculo íntimo de la familia Fort.

La relación se mantuvo con cierta reserva hasta que Marta decidió blanquearla, varios meses después de conocerse, ya que primero quería asegurarse de que todo fluyera. El paso decisivo llegó el 11 de septiembre, cuando Ramírez visitó los estudios de Blender, tomó el micrófono en pleno programa en vivo y le preguntó "¿Querés ser mi novia?". Ante el aplauso del equipo y de los espectadores, ella aceptó con un "Sí, quiero" que selló con un beso en pantalla. Dos meses más tarde, el romance terminó.