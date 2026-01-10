IR A
Revelaron el verdadero motivo de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles

La conductora decidió cortar el vínculo, luego de rumores de infidelidad y en medio de un nuevo escándalo por cuestiones de dinero. “A ella le cansó el combo que venía con ella”, contaron desde su entorno.

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, se separó de Martín Migueles luego de una serie de rumores de infidelidad y de escándalos entre ellos que fueron mediáticos. La decisión la tomó en base a que estaba “cansada” del combo que venía con él.

El periodista Juan Etchegoyen contó que fue: “La conductora lo dejó a Migueles porque le cansó el combo con el que venía él. Los rumores de infidelidad, su cholulismo desmesurado porque le encantan las famosas, sumado a lo judicial”.

En un vivo con radio Mitre, el comunicador agregó: "Wanda lo deja porque se habría enterado de algo que no tiene vuelta atrás y que lo que pasó en estos días con su ex no le gustó para nada y se sintió usada”.

También contó que la conductora podía conversarse: “Sentía que Migueles estaba con ella por quién es y no por algo sentimental. Me dicen también que se enteró de algo grave pero no me especifican qué. Y lo que pasó en Uruguay con el periodista Gustavo Descalzi fue la gota que rebalsó el vaso”.

Por último, detalló: “Wanda no está de acuerdo con los manejos que hizo Migueles y no quiere tener a alguien cerca que puede generarle problemas con la tenencia de sus hijas”.

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

La modelo suiza Daniela Christiansson, prometida del exfutbolista Maxi López, reveló que solo ve a la conductora de MasterChef Celebrity y exesposa de su pareja, Wanda Nara, "en las fiestas familiares", pero que se llevan "super bien".

"No bien, pero la conozco. Nos vimos en las fiestas familiares", detalló Daniela en el programa Por el Mundo al ser consultada por Marley sobre su relación con la actriz y, mirando a Maxi, agregó: "Siempre querías una distancia".

"A Wanda hay que tenerle una cierta distancia, sino la tenemos acá", deslizó enseguida entre risas el ex participante de MasterChef Celebrity y remarcó que "está buena la cercanía por los chicos", pero aclaró: "Lo justo y necesario".

