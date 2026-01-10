Revelaron el verdadero motivo de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles La conductora decidió cortar el vínculo, luego de rumores de infidelidad y en medio de un nuevo escándalo por cuestiones de dinero. “A ella le cansó el combo que venía con ella”, contaron desde su entorno. + Seguir en







Wanda Nara, separada. Redes sociales

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, se separó de Martín Migueles luego de una serie de rumores de infidelidad y de escándalos entre ellos que fueron mediáticos. La decisión la tomó en base a que estaba “cansada” del combo que venía con él.

El periodista Juan Etchegoyen contó que fue: “La conductora lo dejó a Migueles porque le cansó el combo con el que venía él. Los rumores de infidelidad, su cholulismo desmesurado porque le encantan las famosas, sumado a lo judicial”.

En un vivo con radio Mitre, el comunicador agregó: "Wanda lo deja porque se habría enterado de algo que no tiene vuelta atrás y que lo que pasó en estos días con su ex no le gustó para nada y se sintió usada”.

También contó que la conductora podía conversarse: “Sentía que Migueles estaba con ella por quién es y no por algo sentimental. Me dicen también que se enteró de algo grave pero no me especifican qué. Y lo que pasó en Uruguay con el periodista Gustavo Descalzi fue la gota que rebalsó el vaso”.

Por último, detalló: “Wanda no está de acuerdo con los manejos que hizo Migueles y no quiere tener a alguien cerca que puede generarle problemas con la tenencia de sus hijas”.

