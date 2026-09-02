2 de septiembre de 2026 Inicio
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Muro Digital en Vicente López: Soledad Martínez anunció un refuerzo de la videovigilancia en el perímetro municipal

La intendenta detalló la puesta en marcha de 50 cámaras más en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro, con el objetivo de que los vecinos puedan "vivir tranquilos y seguros". Cómo funciona el "Muro Digital" del municipio.

Por
Soledad Martínez

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, anunció la puesta en marcha del "Muro Digital" en los límites con la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de San Martín y de San Isidro con la incorporación de 50 cámaras más. Se trata de un "circuito de cámaras en todo el perímetro" del municipio con lectoras de patente para "detectar cualquier vehículo que haya participado en un delito".

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"De esta manera cumplimos con nuestro principal objetivo, que adentro de Vicente López los vecinos puedan vivir seguros y tranquilos", destacó la jefa comunal en un video publicado en sus redes sociales y en las cuentas oficiales del distrito.

Martínez explicó que las cámaras no están "sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino en cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio".

"La seguridad de Vicente López la garantiza el municipio, porque somos nosotros los que decidimos hacer cargo de la seguridad de cada vecino, de cuidarlos, de defenderlos y de invertir recursos, porque este muro digital conlleva una inversión en la seguridad", apuntó la jefa comunal en referencia al origen de los fondos para comprar, instalar y vigilar las cámaras.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.

Martínez concluyó: "Cuanto más recursos ponemos a disposición de la seguridad de los vecinos, más tranquilos vivimos dentro de Vicente López. El muro digital nos va a permitir controlar, cuidar y defender a los vecinos de los que hagan delitos".

La exdiputada fue elegida intendenta en 2023 y sucedió a Jorge Macri cuando el primo del expresidente Mauricio Macri fue electo como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 había ganado una banca como concejal del distrito por el PRO.

Cómo rinde el Muro Digital: cuántos vehículos fueron detenidos en 2026

El trabajo sostenido del municipio y la incorporación de esta tecnología permitieron interceptar 175 vehículos en lo que va del año. El Muro Digital cuenta con 245 lectoras de patentes y está previsto alcanzar las 295 para marzo de 2027.

En los últimos dos años se instalaron más de 100 cámaras para reforzar la cobertura en los límites con San Martín y San Isidro, y se proyecta sumar otras 50 para crear subanillos internos dentro del distrito. De esta manera, el municipio continúa incorporando tecnología, nuevas herramientas y más presencia de patrullas en la calle para anticiparse al delito y actuar con mayor rapidez.

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