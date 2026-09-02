2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Pity Álvarez fue dado de alta tras descompensarse en el juicio: "Me bajó la presión por escuchar a los peritos"

El músico se descompensó en plena audiencia, que tuvo que ser suspendida, y lo trasladaron al Hospital Fernández para su atención. Volvió a su casa acompañado por sus abogados.

Por
Pity Álvarez volvió a su casa y el juicio se retomará el lunes.

Pity Álvarez volvió a su casa y el juicio se retomará el lunes.

Cristian "Pity" Álvarez recibió el alta en el Hospital Fernández y volvió a su casa acompañado por sus abogados, tras el bajón de presión que obligó a suspender la audiencia de este miércoles en el juicio en su contra por homicidio. Desde el auto, el músico lanzó una frase que generó repercusión: "Me bajó la presión por escuchar a los peritos".

Es la quinta audiencia del juicio por el crimen que ocurrió en 2018. 
Te puede interesar:

Pity Álvarez: se descompensó durante la audiencia y el SAME lo trasladó al Hospital Fernández

El músico causó preocupación cuando se descompensó y terminó en el hospital Fernández, pero horas después lo mandaron de vuelta a su casa. Álvarez, que enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz, salió escoltado por sus abogados y desde el auto prometió que volverá al tribunal para continuar el proceso oral, que se retomará el lunes.

El episodio arrancó cuando pidió ir al baño cerca del mediodía, justo después de que declararan los primeros testigos. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, lo autorizó a salir y en ese momento se desató la escena con tensión en la sala, pausa obligada y traslado urgente.

Pity Álvarez se descompensó durante la audiencia

De acuerdo a lo trascendido, después de la declaración de Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística, el cantante pidió salir al baño pero, como tardaba en regresar, uno de sus abogados fue a buscarlo. Otra vez dentro del recinto, explicó que el músico se sentía mal y el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, aclaró: "Si hace falta, llamen al SAME".

Durante el testimonio de Martín, el Pity se quedó dormido y comenzó a roncar. Esta no fue la primera vez, ya que durante el testimonio de Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, el artista se quedó dormido y disgustó al tribunal. "No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más interrupciones del debate", remarcó Goerner.

PH: Juan Pablo Chaves (TN)

PH: Juan Pablo Chaves (TN)

Uno de sus abogados, Sebastián Queijeiro, aseguró en diálogo con TN que "Cristian no está en condiciones de enfrentar ese juicio, en el cual estamos porque hizo tres recitales y se entendió que, por esos tres recitales, de esa memoria muscular con la que canta, podría entender un debate".

Sobre la situación del cantante, el letrado contó que se retiró en una ambulancia porque "tenía tan alta la glucemia que no medía el aparato. Además tuvo un pico de presión, entonces el médico indicó trasladarlo al Hospital Fernández".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Las audiencias se retomarán el lunes. Entre los testimonios previstos se encuentran los de Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, médicos del Cuerpo Médico Forense; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; y Angélica Cristina Bustos, quien estuvo a cargo de la autopsia de Díaz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si escuchas esto en tu puerta de madrugada no abras: algo entró a su casa y se quedó

Escuchó un ruido en la puerta durante la madrugada, abrió y "algo" entró a su casa

El hijo de Pierri aseguró que sus palabras afectaron directamente la percepción social de la estrategia defensiva.

"Pero mató a Ángeles": el hijo de Pierri recordó la frase que descolocó en vivo a la defensa de Mangeri

Lucía Vergara, de 28 años, estaba desaparecida hace dos días y era buscada intensamente.

Horror en Floresta: encontraron muerta a una joven que estaba desaparecida desde hacía dos días

El duro testimonio de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ante los despidos.

El duro testimonio de un trabajador despedido de Granja Tres Arroyos: "Es lo peor que hay"

León XIV visitará Argentina a principios de noviembre.

León XIV podría reunirse con los expresidentes durante su visita a la Argentina: "No deberían faltar"

La iniciativa de ley buscar permitir entierros de personas con sus mascotas.

Presentan un proyecto de ley para permitir entierros de personas con sus mascotas: en qué consiste

Rating Cero

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

El actor Tim Curry falleció a los 80 años. 
play

Revelan los detalles de la muerte de Tim Curry: qué provocó su fallecimiento y qué otros problemas padecía

Maia Reficco en la previa de la obra Los ojos del perro siberiano, en el Teatro Politeama.
play

¿Reconciliados? La reacción de Maia Reficco cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Yanina Latorre, con todo contra Flor Vigna.

Yanina Latorre destrozó a Flor Vigna por sus dichos sobre el autismo: "Máquina de decir boludeces"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

últimas noticias

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Hace 10 minutos
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el espacio renovado.

De boliche a salón infantil: el espacio de San Isidro que se transformó y hoy recibe a chicos y familias

Hace 21 minutos
Kicillof, sobre la crisis en la industria: Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir

Kicillof, sobre la crisis en la industria: "Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir"

Hace 26 minutos
Luis Caputo impulsa la privatización de 5.000 km de rutas. 

El Gobierno avanza con un proyecto para licitar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

Hace 41 minutos
Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

Hace 51 minutos