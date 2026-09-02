Pity Álvarez fue dado de alta tras descompensarse en el juicio: "Me bajó la presión por escuchar a los peritos" El músico se descompensó en plena audiencia, que tuvo que ser suspendida, y lo trasladaron al Hospital Fernández para su atención. Volvió a su casa acompañado por sus abogados. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez volvió a su casa y el juicio se retomará el lunes.

Cristian "Pity" Álvarez recibió el alta en el Hospital Fernández y volvió a su casa acompañado por sus abogados, tras el bajón de presión que obligó a suspender la audiencia de este miércoles en el juicio en su contra por homicidio. Desde el auto, el músico lanzó una frase que generó repercusión: "Me bajó la presión por escuchar a los peritos".

El músico causó preocupación cuando se descompensó y terminó en el hospital Fernández, pero horas después lo mandaron de vuelta a su casa. Álvarez, que enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz, salió escoltado por sus abogados y desde el auto prometió que volverá al tribunal para continuar el proceso oral, que se retomará el lunes.

El episodio arrancó cuando pidió ir al baño cerca del mediodía, justo después de que declararan los primeros testigos. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, lo autorizó a salir y en ese momento se desató la escena con tensión en la sala, pausa obligada y traslado urgente.

Pity Álvarez se descompensó durante la audiencia De acuerdo a lo trascendido, después de la declaración de Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística, el cantante pidió salir al baño pero, como tardaba en regresar, uno de sus abogados fue a buscarlo. Otra vez dentro del recinto, explicó que el músico se sentía mal y el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, aclaró: "Si hace falta, llamen al SAME".

Durante el testimonio de Martín, el Pity se quedó dormido y comenzó a roncar. Esta no fue la primera vez, ya que durante el testimonio de Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, el artista se quedó dormido y disgustó al tribunal. "No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más interrupciones del debate", remarcó Goerner.

PH: Juan Pablo Chaves (TN) Uno de sus abogados, Sebastián Queijeiro, aseguró en diálogo con TN que "Cristian no está en condiciones de enfrentar ese juicio, en el cual estamos porque hizo tres recitales y se entendió que, por esos tres recitales, de esa memoria muscular con la que canta, podría entender un debate". Sobre la situación del cantante, el letrado contó que se retiró en una ambulancia porque "tenía tan alta la glucemia que no medía el aparato. Además tuvo un pico de presión, entonces el médico indicó trasladarlo al Hospital Fernández". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Las audiencias se retomarán el lunes. Entre los testimonios previstos se encuentran los de Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, médicos del Cuerpo Médico Forense; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; y Angélica Cristina Bustos, quien estuvo a cargo de la autopsia de Díaz.