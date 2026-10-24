Revelado por ella: Luciana Salazar expuso las virtudes que debe tener un hombre La modelo contó qué busca en una persona para volver a estar en pareja. Reveló sus requisitos, la diferencia de edad que prefiere y por qué la paciencia es fundamental para conquistarla. Agregar C5N en









Luciana Salazar respondió las preguntas de sus seguidores y reveló que tiene ganas de volver a estar en pareja. La modelo también contó qué diferencia de edad prefiere y por qué la paciencia es clave para conquistarla.

La modelo reconoció que tiene ganas de volver a estar de novia, aunque se considera exigente al elegir pareja.

Reveló que su diferencia de edad ideal es de cinco a diez años con un hombre mayor.

Entre sus requisitos, mencionó la sensibilidad, el romanticismo, la admiración y las ganas de disfrutar la vida.

También destacó la paciencia y el perfil bajo, y aseguró que no le gustan los hombres que buscan acercarse a ella por su fama. Revelado por ella: Luciana Salazar manifestó sus ganas de volver a estar en pareja y sorprendió al revelar las características que busca en un hombre. A través de sus redes sociales, la modelo contó qué diferencia de edad prefiere y cuáles son las cualidades que considera fundamentales. cuales son todas las cosas que debe tener un hombre para estar con ella

La mediática respondió preguntas de sus seguidores de Instagram y se sinceró sobre su presente sentimental. Después de reconocer que durante los últimos años se dedicó a cuidar mucho su vida privada, explicó que ahora tiene ganas de volver a disfrutar de un noviazgo.

Sin embargo, aclaró que es muy demandante a la hora de elegir a una persona y que necesita tiempo para conocer a alguien antes de iniciar una relación. “Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso, conmigo, mucha paciencia”, expresó. De esta manera, Salazar dejó en claro que tiene ganas de volver a enamorarse, pero que busca una conexión en la que la admiración, el afecto, la complicidad y el respeto por sus tiempos ocupen un lugar central.

Qué debe cumplir un hombre para estar en pareja con Luciana Salazar Al ser consultada sobre sus preferencias sentimentales, Salazar explicó que busca a alguien que despierte su interés y con quien pueda disfrutar plenamente de una relación. “Sí, tengo ganas con la persona que me queme la cabeza”, respondió cuando un usuario le preguntó si quería ponerse de novia.

Además, enumeró las cualidades que considera indispensables en un hombre. Entre ellas, destacó la admiración, el afecto, la sensibilidad y la capacidad de sorprenderla. “Soy exigente. Pero admirarlo sobre todo. Amoroso (ya que yo soy muy dulce y franelera). Paciente, sensible (conmigo). Que me sorprenda (amo las sorpresas). Que le guste mucho disfrutar la vida”, detalló.

La modelo también hizo referencia al orgullo y a la personalidad de su futura pareja. “Que no sea orgulloso (los orgullosos conmigo no prosperan porque yo lo soy)”, agregó. Por último, señaló que busca un hombre seguro de sí mismo y que mantenga un perfil bajo. “Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos. Perfil bajo (no me gustan los que van en búsqueda de una famosa)”, sostuvo. Otro de los temas que surgieron durante la ronda de preguntas fue la edad de su futuro novio. Salazar reconoció que, en general, prefiere a los hombres mayores que ella y precisó cuál sería la diferencia ideal. “La verdad es que los prefiero más grandes. Lo menor que tuve fue hace como cuatro años, uno que era 20 años menor que yo”, explicó. “Para mí, lo ideal sería uno 5 o 10 años mayor para estar en pareja”.