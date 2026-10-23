Gran Premio de Estados Unidos: Franco Colapinto fue sancionado y terminó 15° en la segunda práctica libre

El piloto argentino subió dos posiciones respecto a la primera tanda del viernes en el Circuito de las Américas, tras la penalización de 10 lugares que sufrirá en la grilla del domingo por cambios técnicos en su Alpine.

Franco Colapinto completó la jornada del viernes en Austin con un salto en la tabla de tiempos al finalizar 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos. Luego de haber sido 17° en la P1, el argentino logró mejorar su rendimiento dos colocaciones más arriba.

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Ahora el pilarense deberá remontar desde el fondo por la sanción de 10 puestos en la grilla tras la modificación de un componente electrónico en su monoplaza, en Austin, donde se correrá la 19° fecha del campeonato de Fórmula 1.

Tras disputar la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino de Alpine finalizó en el 17° lugar de la tabla de tiempos tras ser sancionado por cambios en su Alpine.

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) confirmó una sanción de diez posiciones en la grilla de salida para el pilarense debido a modificaciones técnicas en su monoplaza. La escudería Alpine decidió reemplazar la unidad de control electrónica del A526 tras las complicaciones técnicas sufridas en compromisos previos, como en el Gran Premio de Singapur.

Al tratarse del cuarto cambio del año sobre un máximo de tres permitidos por el reglamento técnico, Colapinto recibió el castigo de diez puestos que condicionará su lugar de largada para la carrera principal, que tendrá lugar el domingo 25 a las 17 (hora argentina) en Texas.

Durante la práctica libre 1, liderada por Charles Leclerc (Ferrari) seguido por Max Verstappen y Lando Norris, Colapinto sumó 22 giros con su mejor vuelta en 1:38.121. El equipo centró el programa de trabajo en tomar los datos con tanque lleno y afinar la puesta a punto del auto para asimilar las irregularidades del asfalto texano.

A pesar de la penalización, la posición final en la grilla para el argentino dependerá de cómo se desarrolle la clasificación del sábado, ya que otros pilotos también sufrieron sanciones reglamentarias: Arvid Lindblad (Racing Bulls) fue penalizado con 5 puestos y Gabriel Bortoleto (Audi) con 20 posiciones. Si Colapinto logra clasificar por delante de ellos, la pérdida real de lugares en la parrilla de salida podría amortiguarse.

Así es el Circuito de las Américas de la Fórmula 1

A diferencia del trazado urbano de Singapur, el Circuito de las Américas es una pista permanente famosa por sus pronunciados desniveles y su icónica primera curva en subida y a ciegas. Diseñado con inspiraciones de los mejores sectores de otros circuitos del mundo, combina zonas de alta velocidad con curvas entrelazadas extremadamente rápidas.

Longitud del circuito: 5,513 km

Primer Gran Premio: 2012

Número de vueltas: 56

Distancia de carrera: 308,405 km

Curvas: 20 (11 a la izquierda y 9 a la derecha)

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30 (Argentina)

Práctica libre 2: 18.00 (Argentina)

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina)

Clasificación: 18.00 (Argentina)

Domingo 25 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)