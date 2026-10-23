Javier Milei anticipó una victoria de Flávio Bolsonaro: "Un paso más para la internacional de derecha"

En su discurso ante empresarios, integrantes del Gabinete y referentes libertarios, el Presidente destacó el papel de Argentina en el avance regional de las "ideas de la libertad" y volvió a defender los valores del capitalismo. "La reconstrucción de Occidente va a ir de América hacia Europa", aseguró.

El discurso de Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro.

El presidente Javier Milei brinda un discurso este viernes, que comenzó pasadas las 20:30 en la cena anual de la Fundación Faro, en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, ante unos 450 invitados entre empresarios, funcionarios y dirigentes libertarios, después de recibir en Casa Rosada al vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.

Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "Quedó al descubierto la operación política y mediática"

La actividad comenzó a las 18 y se extenderá hasta las 22, mientras que el director ejecutivo de la entidad, el politólogo Agustín Laje, también está en la lista de oradores. El acceso estará restringido a la prensa y la organización no difundió el valor de las entradas ni la nómina completa de asistentes.

En la lista de invitados se espera la presencia de integrantes del Gabinete nacional, dirigentes de La Libertad Avanza y referentes de las Fuerzas del Cielo, agrupación cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, además del vocero presidencial Adrián Ravier, quien, anteriormente, fue director ejecutivo de Faro y acompañó al mandatario en España.

La causa $LIBRA marcó el arranque del discurso de Javier Milei en la cena de la Fundación Faro. Tras el sobreseimiento dispuesto este viernes, el Presidente reclamó "compensaciones" por el tratamiento del expediente y presentó la investigación como un intento de desestabilización institucional. "Celebro el correcto funcionamiento de la Justicia", expresó, al considerar que el caso fue utilizado políticamente.

El mandatario también endureció su discurso con una advertencia hacia quienes responsabiliza por lo ocurrido. "Que sepan muy bien que con los hijos de... en Argentina no vamos a tener piedad", lanzó. Luego contrapuso a quienes considera "los buenos" con aquellos que, según señaló, "se tienen que quemar en la hoguera".

Javier Milei recibió críticas de los demócratas en Estados Unidos por su apoyo a una legisladora republicana. Web

Según publicó La Nación, desde la entidad niegan que se trate de una actividad de recaudación y argumentan que "la fundación tiene donantes a lo largo del año". La financiación quedó en discusión pública en junio, cuando la Inspección General de Justicia pidió información sobre los aportantes de cerca de $5.000 millones declarados por 2024.

Según el balance analizado por Chequeado, Faro declaró ingresos por $4.957 millones durante 2024 bajo el rubro donaciones, cursos, talleres y prevención, y presentó ante la IGJ el listado de aportantes que hicieron contribuciones superiores a $11 millones, cuyos nombres no se divulgan públicamente por razones de confidencialidad.

El encuentro tiene antecedentes en noviembre de 2024 y agosto y diciembre de 2025, cuando Milei también fue el principal orador. En esas ocasiones participaron empresarios de distintos sectores, entre ellos José Luis Manzano, Hugo Eurnekian, Martín Migoya, Guibert Englebienne, Marcelo Mindlin, Claudio Belocopitt y representantes de Techint y Vista.

El viaje de Javier Milei a España estuvo marcado por cruces con Pedro Sánchez

La convocatoria en Buenos Aires se produce tras el séptimo viaje de Milei a España, una visita atravesada por sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus cruces con periodistas locales, durante la que el mandatario participó en el Nueva Economía Fórum 2026 y defendió sus cuestionamientos al socialismo.

Este viernes, Sánchez respondió con ironía a los calificativos de "ladrón" e "impresentable dictador" que Milei le había dedicado. En una entrevista televisiva, el jefe del Gobierno español cruzó a su par argentino por viajar a su país "a dar lecciones" y comparó la evolución del salario mínimo bajo ambas administraciones, números muy desfavorables para la Argentina.

Javier Milei, presidente argentino y Pedro Sánchez, el mandatario de España. Web

Durante la gira, el Presidente mantuvo una conversación telefónica con Santiago Abascal, líder del partido español Vox, intercambió bromas con él y respaldó sus críticas a Sánchez, en un diálogo en el que Milei lanzó: "No hay nada más divertido que patear culos de zurdos", según difundió la Oficina del Presidente.

Las repercusiones alcanzaron además al expresidente español Felipe González, quien calificó de "maleducado" al mandatario argentino y criticó que viajara a España para insultar. La visita incluyó una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una agenda centrada en actividades políticas y exposiciones ante sectores de derecha.