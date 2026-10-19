Luciana Salazar habló sobre la sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi La modelo, prima del cantante, expresó preocupación por el bienestar de su familia y admitió su asombro por la corta duración del matrimonio. Además, detalló cómo era el vínculo con la conductora. Agregar C5N en









Luciana Salazar, prima de Emanuel Ortega.

La modelo Luciana Salazar habló sobre la reciente separación de su primo, el cantante Emanuel Ortega, y la conductora Julieta Prandi en una entrevista con El Trece. La mediática expresó su absoluta sorpresa ante la velocidad del casamiento y el posterior quiebre de la pareja, al tiempo que remarcó su prioridad de resguardar el bienestar familiar.

Salazar evitó involucrarse en los detalles íntimos del conflicto y centró sus palabras en el afecto hacia el músico. "La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia", afirmó la entrevistada.

La velocidad de los acontecimientos dentro del vínculo conyugal causó un impacto directo en el entorno de la pareja. "Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan", explicó Salazar sobre el desarrollo de los hechos.

El impacto de la noticia alteró la tranquilidad habitual del clan familiar, caracterizado por mantener un perfil reservado ante la prensa. "Calculo que un todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido", comentó la modelo, quien reiteró: "Obviamente que yo no me voy a meter ni voy a hablar. Solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro".

Luciana Salazar aclaró los detalles de su relación con Julieta Prandi Durante la conversación periodística, Salazar abordó el tipo de contacto que mantenía con Prandi durante el tiempo que duró el noviazgo y posterior matrimonio con su primo. La modelo aclaró que la interacción entre ambas se acotaba de forma exclusiva a las reuniones del círculo íntimo.