A solo tres fechas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, la Liga Profesional de Fútbol comienza a definirse. Se viene una nueva edición del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús y la presentación del líder Rosario Central ante Huracán.
Con la tabla anual, la permanencia y los boletos al octogonal final en juego, la jornada de este sábado promete emociones fuertes.
La fecha 14 comenzó el viernes con tres triunfos visitantes y un festejo local: Gimnasia La Plata superó 2-0 a Sarmiento de Junín, Platense se impuso 2-1 ante Gimnasia en Mendoza, y Atlético Tucumán derrotó por la mínima (1-0) a Tigre en Victoria.
Banfield vs. Lanús: el orgullo del Sur en juego
Desde las 14:45, el Florencio Sola será el escenario de una nueva edición del Clásico del Sur. Banfield y Lanús chocan en un duelo de realidades distintas pero con el honor barrial como principal motor. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello.
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Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Talleres vs. Defensa y Justicia: Batalla directa en el Grupo A
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 17:00, Defensa y Justicia visitará a Talleres con el objetivo de sumar tres puntos clave que lo acerquen a la clasificación a la fase final. El árbitro designado para este choque es Juan Pafundi.
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Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez o Alexandro Maidana; Federico Fattori, Lautaro Ortiz; Valentín Depietri, Matías Galarza, Rick o Mateo Cáceres; y Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.
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Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Maximiliano Porcel, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
San Lorenzo vs. Newell's: prohibido perder en el Pedro Bidegain
A partir de las 19:15, el Nuevo Gasómetro albergará un cruce crucial por la Zona A. San Lorenzo buscará mantener el impulso ganador frente a un Newell's Old Boys que también apura sus últimas posibilidades matemáticas para meterse en el reducido. Impartirá justicia Luis Lobo Medina.
San Lorenzo buscará sumar puntos clave ante Newell's
X (@SanLorenzo)
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San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
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Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central vs. Huracán: el líder rinde examen en Arroyito
El cierre del sábado futbolero será a las 21:30 en el Gigante de Arroyito. Rosario Central, afirmado en lo más alto del Grupo B, se medirá ante Huracán en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Yael Falcón Pérez será el juez principal.
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Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
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Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.