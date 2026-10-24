Con el clásico entre Banfield y Lanús como gran atracción, cómo sigue la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 Tras la jornada inicial del viernes, el duelo entre el Taladro y el Granate será el plato principal de este sábado. También jugarán Central-Huracán, Talleres-Defensa y Justicia y San Lorenzo-Newell's. Por Agregar C5N en









El clásico del Sur comienza 14.45.

A solo tres fechas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, la Liga Profesional de Fútbol comienza a definirse. Se viene una nueva edición del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús y la presentación del líder Rosario Central ante Huracán.

Con la tabla anual, la permanencia y los boletos al octogonal final en juego, la jornada de este sábado promete emociones fuertes.

La fecha 14 comenzó el viernes con tres triunfos visitantes y un festejo local: Gimnasia La Plata superó 2-0 a Sarmiento de Junín, Platense se impuso 2-1 ante Gimnasia en Mendoza, y Atlético Tucumán derrotó por la mínima (1-0) a Tigre en Victoria.

Banfield vs. Lanús: el orgullo del Sur en juego Desde las 14:45, el Florencio Sola será el escenario de una nueva edición del Clásico del Sur. Banfield y Lanús chocan en un duelo de realidades distintas pero con el honor barrial como principal motor. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino. Talleres vs. Defensa y Justicia: Batalla directa en el Grupo A En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 17:00, Defensa y Justicia visitará a Talleres con el objetivo de sumar tres puntos clave que lo acerquen a la clasificación a la fase final. El árbitro designado para este choque es Juan Pafundi.