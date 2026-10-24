24 de octubre de 2026 Inicio
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¿Se pone estable? Así seguirá el clima en la semana en Buenos Aires

El pronóstico meteorológico anticipa cambios en las condiciones del tiempo entre el sábado 24 y el martes 27 de octubre, con variaciones en las temperaturas y el viento.

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El pronóstico del tiempo anticipa cambios en las temperaturas.

El pronóstico del tiempo anticipa cambios en las temperaturas.

  • Qué temperaturas se esperan para los próximos días.
  • Cómo influirá el viento en las condiciones meteorológicas.
  • Qué variaciones térmicas se prevén para el comienzo de la semana.
  • Cuáles serán las jornadas con mayor amplitud térmica.

¿Se pone estable? Así seguirá el clima en la semana en Buenos Aires: el pronostico estará marcado por las lluvias, la nubosidad y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

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Según el panórama meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían continuar hasta el domingo 25 de octubre, mientras que la mejora más sostenida llegaría a partir del lunes 26, con máximas que volverán a rondar los 19°C.

De esta manera, el escenario para Buenos Aires anticipa una evolución progresiva después de varios días de inestabilidad. Sin embargo, será importante seguir las actualizaciones oficiales para conocer con mayor precisión la evolución de las lluvias y las temperaturas durante la semana.

Cómo seguirá el clima en la semana en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana con tiempo inestable y temperaturas en descenso. Después de las lluvias registradas durante los últimos días, el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones y un ambiente más fresco, especialmente hacia el domingo.

El sábado 24 de octubre se esperan temperaturas de entre 14°C y 19°C, con posibilidad de lloviznas durante distintos momentos de la jornada. Además, el viento del sector sur y sudeste podría registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que se sentirá más fresco. Para el domingo 25, el termómetro marcará una mínima de 12°C y una máxima de 17°C. Durante las primeras horas todavía podrían registrarse precipitaciones débiles, aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde.

La mejora más sostenida en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense llegaría el lunes 26 de octubre. De acuerdo con el pronóstico extendido, no se esperan precipitaciones para esa jornada, aunque el cielo permanecerá nublado y las temperaturas mínimas serán más bajas. El martes 27 continuará la tendencia a la mejora, con una mínima de 13°C y una máxima cercana a los 21°C.

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