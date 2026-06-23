Renunció una reconocida conductora para irse a otro canal: "No se la fumaban"

La presentadora de un canal de streaming decidió volver a la televisión y se sumará a uno de los proyectos más destacados de la pantalla chica.

Uno de los programas más destacados del mundo del streaming es El fin del mundo y todo parece indicar que pierde a su mayor figura : Ángel de Brito confirmó que Lizy Taglini se va de Olga porque no tiene buena relación con sus compañeros yse va a un canal de aire.

El conductor de LAM reveló que el programa llega a su fin, esto indica que no buscarán un nuevo o una nueva presentadora para el puesto, sino que presentarán otro proyecto: " Terminó o está por terminar. Me dijeron que el programa no va más y que el que no se la fuma mucho es el hijo de Adrián Suar...".

Lizy, en este momento, está en una pausa que inició en la previa del Mundial 2026 y, todavía no se sabe si regresará para despedirse, pero la actriz ya tomó la decisión de no formar más parte del ciclo ni del canal.

Esto se debe a que está trabajando en otro proyecto del cual fue consultada en Intrusos y fue ella misma quien admitió que tiene ganas. Se trata de MasterChef Celebrity Argentina: “Estuvimos hablando, pero porque trabajo en Telefe. Estoy muy contenta".

Migue Granados, conductor de Olga, se refirió al escándalo desatado luego de la fake news que Florencia Peña difundió al aire de Luzu TV sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel. Aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido, el conductor eligió la cautela y evitó profundizar en la polémica.

"Me pareció muy delicado lo que pasó, pero bueno, yo les voy a contestar porque están trabajando y hace mucho frío. No quiero meterme en el tema ni voy a opinar", afirmó. Y añadió: "Es algo muy delicado y se están ocupando desde el lugar que se tienen que ocupar".

La palabra de Granados era especialmente buscada dado que Olga y Luzu TV mantienen una competencia directa en el ecosistema del streaming argentino. Pese a eso, el conductor se mantuvo deliberadamente al margen y evitó aprovechar el momento para instalar una postura crítica sobre el canal rival.

Consultado sobre si lo ocurrido lo afecta en tanto referente de la misma industria, fue claro: "A todos nos puede afectar que pase algo así, entonces, más allá de las competencias, la verdad es que no me agrada y lamento lo que pasó".