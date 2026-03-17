"Si gano...": la fuerte promesa que hizo el Turco Husaín en MasterChef

MasterChef entró en su etapa final, y Claudio "el Turco" Husaín prometió que, si se consagra como el gran campeón del certamen, cumplirá algo que viene postergando hace años. "Si llego a la final y gano...", empezó.
El exfutbolista bromeó con Wanda Nara y, ante la presión de la conductora, se comprometió a dar un paso muy importante si gana el certamen de cocina. Compite con Maxi López, la Reini Gonet y el influencer Ian Lucas.
MasterChef entró en su etapa final, y Claudio "el Turco" Husaín prometió que, si se consagra como el gran campeón del certamen, cumplirá algo que viene postergando hace años. "Si llego a la final y gano...", empezó.
El exfutbolista está entre los participantes que llegaron a la semifinal del reality de Telefe, junto a Maxi López, Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas.
"Quiero saber cómo viene la boda", lanzó Wanda Nara, y puso en aprietos al mediático respecto a su casamiento con Romina Ansaldo. "Si gano", retrucó él. "¿Y si no ganás?", insistió la conductora, mientras el mediocampista siguió: "Y si no gano, después vemos", sobre la relación con su pareja de hace 10 años.
Husaín y Ansaldo se reencontraron tras un período separados y consolidaron su familia con el nacimiento de su hijo Mateo en 2021. Se conocieron en el 2004, en México, pero su relación se consolidó años después tras reencontrarse en Chile.
Los semifinalistas de MasterChef Celebrity son cuatro: Claudio "Turco" Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet. Son los participantes que avanzaron tras la última gala de eliminación y están a un paso de la gran final del certamen, donde compiten por un premio de $50 millones.