"Si gano...": la fuerte promesa que hizo el Turco Husaín en MasterChef El exfutbolista bromeó con Wanda Nara y, ante la presión de la conductora, se comprometió a dar un paso muy importante si gana el certamen de cocina. Compite con Maxi López, la Reini Gonet y el influencer Ian Lucas. + Seguir en







La conductora insistió con el compromiso del exfutbolista y su mujer. Redes sociales

MasterChef entró en su etapa final, y Claudio "el Turco" Husaín prometió que, si se consagra como el gran campeón del certamen, cumplirá algo que viene postergando hace años. "Si llego a la final y gano...", empezó.

El exfutbolista está entre los participantes que llegaron a la semifinal del reality de Telefe, junto a Maxi López, Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas.

"Quiero saber cómo viene la boda", lanzó Wanda Nara, y puso en aprietos al mediático respecto a su casamiento con Romina Ansaldo. "Si gano", retrucó él. "¿Y si no ganás?", insistió la conductora, mientras el mediocampista siguió: "Y si no gano, después vemos", sobre la relación con su pareja de hace 10 años.

Husaín y Ansaldo se reencontraron tras un período separados y consolidaron su familia con el nacimiento de su hijo Mateo en 2021. Se conocieron en el 2004, en México, pero su relación se consolidó años después tras reencontrarse en Chile.