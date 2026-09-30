La inversión cayó 5,4% en agosto y acumula una baja de 7,9% en lo que va del año

La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026, según reveló un informe de una consultora privada.

La inversión real registró una caída interanual del 5,4% en agosto y alcanzó los u$s7.515 millones , de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF). Con este resultado, el indicador acumuló una contracción del 7,9% entre enero y agosto.

El volumen de inversión registrado durante agosto representó el 18,6% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel que, de acuerdo con el análisis privado, todavía resulta insuficiente para sostener un proceso de crecimiento de la economía.

Uno de los principales retrocesos se produjo en la inversión en maquinaria y equipos , que cayó 4,1% interanual. Dentro de ese segmento, los equipos de fabricación nacional tuvieron una baja del 5,3%, mientras que la adquisición de maquinaria importad a disminuyó 3,1%. En los primeros ocho meses del año, la inversión en maquinaria y equipos acumuló una contracción del 11,4%.

La inversión vinculada a la construcción registró en agosto un retroceso del 7,1% interanual. Según OJF, se trató de la mayor caída de los últimos cuatro meses y llevó la variación acumulada del sector a una baja del 3,6% en los primeros ocho meses de 2026.

El informe señaló que, si bien el descenso general de la inversión se moderó en agosto respecto de los meses anteriores, el desempeño continúa siendo débil. La consultora explicó que parte de esa desaceleración estuvo relacionada con una menor caída en las importaciones de maquinaria y equipos.

En cambio, el sector de la construcción todavía no muestra señales sostenidas de recuperación y volvió a registrar una contracción significativa durante el mes.

De cara a los próximos meses, OJF proyectó una posible reducción gradual del ritmo de caída, en un escenario condicionado por una eventual mejora de la actividad económica y de las condiciones macroeconómicas.

El estudio también puso el foco en los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la consultora, el avance de esas iniciativas podría contribuir a compensar el menor nivel de inversión en las manufacturas, aunque advirtió que todavía existe incertidumbre sobre el ritmo concreto de ejecución de esos proyectos.