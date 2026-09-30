Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione Su testimonio dio a conocer un episodio lleno de tensión que derivó en un allanamiento con hallazgo de armas de fuego. Agregar C5N en









El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales. Redes sociales

Maxi Ghione fue detenido este 29 de septiembre en Santa Fe luego de ser denunciado por otro hombre por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. El denunciante, un taxi boy que había sido contratado por el actor, relató un episodio de varias horas en el que aseguró que Ghione llegó a exhibirle dos armas de fuego mientras atravesaba un cuadro de paranoia luego de consumir drogas junto a él.

La denuncia, presentada vía telefónica al 911, derivó en un allanamiento del departamento del actor por parte de la Policía de Santa Fe, donde encontraron armas de fuego que, según distintas versiones, podrían ser alrededor de ocho. Maxi Ghione fue trasladado desde Lehman hasta Rafaela y quedó a disposición de la Justicia. Su abogado habló en LAM y aseguró que el actor no tiene antecedentes y que se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

El denunciante aseguró que el actor lo retuvo durante cinco horas y lo amenazó con armas. Redes sociales Quién es Emiliano Tarragona Pilar Smith accedió en LAM a la denuncia policial presentada por el hombre que acusó a Maxi Ghione, identificado como Emiliano Ezequiel Tarragona, de 43 años. Según el propio relato del denunciante, todo comenzó el 20 de septiembre, cuando se presentó en la dirección indicada para concretar un encuentro, ya que el actor había contratado sus servicios de escort.

En el documento leído al aire, Tarragona detalló que el encuentro había sido pactado por una hora, pero que posteriormente ambos consumieron drogas y Ghione comenzó a mostrar signos de paranoia. En ese contexto, según relató, el actor sacó dos armas de fuego y le dijo "mirá que están cargadas", sin llegar a apuntarle directamente pero utilizando la escena para intimidarlo. "No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir", agregó el denunciante en su relato.

Tarragona también contó que, una vez en su domicilio, reclamó el pago acordado y que Maxi Ghione se negó a abonarle: "Me dijo, no te voy a pagar ni una mier... También me trato de transa y me amenazo, no vayas a despertar al diablo, en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba".

La presentación judicial fue motivada por el temor del denunciante ante la posibilidad de sufrir represalias. "Realizo la denuncia a los fines de obtener una medida de distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos", cierra el documento que presentó ante la Justicia.