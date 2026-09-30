El cantante de Turf aseguró que solo tuvo una relación circunstancial con la mujer que lo acusó penalmente y aclaró que la misma denuncia se había hecho tres años atrás donde "se demostró que sus dichos eran falsos".

El cantante Joaquín Levinton habló por primera vez sobre la denuncia de abuso sexual que recibió de parte de su supuesta expareja y aclaró que esa mujer lo “acosa” desde hace muchos años. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, contó.

La periodista Karina Iavícoli leyó en LAM el detalle de la denuncia penal: “Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.

La denuncia reciente fue realizada ante la Justicia y quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas” y consta que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Ante esto, Joaquín Levinton respondió a través de historias de Instagram: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosado hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”.

“Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo” , aclaró.

La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación, pero decidió desistir luego de que Levinton le pidiera que la retirara. En la denuncia actual, describió un episodio puntual de violencia física.

Fue por eso que Levinton contó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”.

Redes sociales

“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un nuevo teléfono. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, cerró.