30 de septiembre de 2026 Inicio
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Pese a las sanciones, una empresa británica ratificó que extraerá petróleo en las Islas Malvinas en 2028

Se trata de Rockhopper, cuyo director ejecutivo, Sam Moody, afirmó que cuenta con el "continuo y firme respaldo" de Reino Unido para continuar con los trabajos. Además, calificó como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” las medidas anunciadas por la Argentina.

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Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion.

Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion.

Pese a las medidas sancionatorias anunciadas por el presidente Javier Milei, la empresa británica Rockhopper ratificó que extraerá petróleo en las Islas Malvinas en 2028. Su director ejecutivo, Sam Moody, afirmó que cuenta con el "continuo y firme respaldo" de Reino Unido para continuar con los trabajos y además, calificó como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” lo expresado por el jefe de Estado en cadena nacional.

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La empresa británica posee el 35% del proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago argentino en el Atlántico Sur. Por su parte, la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, posee el restante 65% y ya había confirmado sus intenciones de continuar con el proyecto, además de plantear que las licencias fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.

Al presentar el balance de resultados del primer semestre, Samuel Moody comentó: "Este ha sido un periodo histórico para Rockhopper. El primer petróleo en NDA 1 sigue previsto para el primer trimestre de 2028, y la adquisición por parte de Navitas de la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) OSX-1 para acelerar el Área de Desarrollo Central ha impulsado un aumento significativo en la valoración independiente de nuestra participación en Sea Lion".

"Junto con nuestra reciente captación de capital, que nos deja con la financiación necesaria para el primer petróleo, y el continuo y sólido apoyo de los gobiernos del Reino Unido y las Islas Malvinas, iniciamos la segunda mitad del año en una posición ventajosa para generar un valor significativo para todos los interesados", completó.

Cuáles son las sanciones anunciadas por Milei

La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

  • Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
  • Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
  • Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
  • Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
  • Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
  • En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.

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