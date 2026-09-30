Pese a las sanciones, una empresa británica ratificó que extraerá petróleo en las Islas Malvinas en 2028 Se trata de Rockhopper, cuyo director ejecutivo, Sam Moody, afirmó que cuenta con el "continuo y firme respaldo" de Reino Unido para continuar con los trabajos. Además, calificó como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” las medidas anunciadas por la Argentina. Por Agregar C5N en









Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion.

Pese a las medidas sancionatorias anunciadas por el presidente Javier Milei, la empresa británica Rockhopper ratificó que extraerá petróleo en las Islas Malvinas en 2028. Su director ejecutivo, Sam Moody, afirmó que cuenta con el "continuo y firme respaldo" de Reino Unido para continuar con los trabajos y además, calificó como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” lo expresado por el jefe de Estado en cadena nacional.

La empresa británica posee el 35% del proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago argentino en el Atlántico Sur. Por su parte, la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, posee el restante 65% y ya había confirmado sus intenciones de continuar con el proyecto, además de plantear que las licencias fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.

Al presentar el balance de resultados del primer semestre, Samuel Moody comentó: "Este ha sido un periodo histórico para Rockhopper. El primer petróleo en NDA 1 sigue previsto para el primer trimestre de 2028, y la adquisición por parte de Navitas de la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) OSX-1 para acelerar el Área de Desarrollo Central ha impulsado un aumento significativo en la valoración independiente de nuestra participación en Sea Lion".

"Junto con nuestra reciente captación de capital, que nos deja con la financiación necesaria para el primer petróleo, y el continuo y sólido apoyo de los gobiernos del Reino Unido y las Islas Malvinas, iniciamos la segunda mitad del año en una posición ventajosa para generar un valor significativo para todos los interesados", completó.

Cuáles son las sanciones anunciadas por Milei La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.