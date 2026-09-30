30 de septiembre de 2026 Inicio
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Todos los aumentos de octubre: cuánto subirán los servicios, el transporte, los alquileres y las prepagas

Como piso, habrá incrementos del 2%, por encima de la inflación de agosto, que fue del 1,7%. Varios servicios cuentan con mecanismos de actualización vinculados al índice de precios o a fórmulas específicas.

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Todos los aumentos de octubre: cuánto subirán los servicios

Todos los aumentos de octubre: cuánto subirán los servicios, el transporte, los alquileres y las prepagas

Octubre llegará con nuevos aumentos que impactarán sobre los ya ajustados bolsillos de los argentinos. Desde este jueves 1, habrá incrementos en el transporte público, los alquileres, las cuotas de las prepagas y distintos servicios, que se sumarán a los gastos habituales de los hogares.

La suba incluye el 1,7% de inflación más otros dos puntos porcentuales.
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Las subas se aplicarán en un contexto en el que la inflación de agosto fue del 1,7% y varios servicios cuentan con mecanismos de actualización vinculados al índice de precios o a fórmulas específicas.

Transporte: cuánto aumentan colectivos y subte

El transporte público tendrá uno de los principales ajustes desde el comienzo del mes. En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos aumentarán 3,7% y el boleto mínimo pasará de $887,99 a $920,48. En las líneas provinciales del AMBA, el incremento será de alrededor del 3,6% y la tarifa mínima llegará a $1.206,39 para quienes tengan la SUBE registrada.

El subte porteño también tendrá una actualización y el viaje pasará de $1.753 a $1.817. Continuarán vigentes las bonificaciones para pasajeros frecuentes, con descuentos que aumentan de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Los peajes porteños, por su parte, también tendrán un incremento del 3,7% desde octubre.

Alquileres: qué contratos tendrán aumentos

Los alquileres tendrán distintos ajustes según las condiciones establecidas en cada contrato. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los nuevos acuerdos pueden definir libremente la frecuencia y el mecanismo de actualización.

Para los contratos que todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento anual informado para octubre será del 31,67%. En los contratos que pactaron otros períodos de actualización, los incrementos pueden ser de 6,72% para ajustes trimestrales, 9,83% para los cuatrimestrales y 17,04% para los semestrales.

Prepagas: las cuotas aumentarán hasta 4,9%

Las empresas de medicina prepaga también actualizarán sus cuotas durante octubre. Los incrementos varían según la compañía y el plan contratado y, en algunos casos, también alcanzarán a los copagos.

OSDE aplicará subas de entre 1,9% y 2,1%, mientras que Swiss Medical aumentará 2%. Sancor Salud tendrá incrementos de entre 2,06% y 2,81%, Galeno aplicará una suba de 2,4% y Omint llegará hasta el 4,9%.

Servicios: octubre llega con aumentos en agua, luz y gas

La tarifa de agua de AySA aumentará 2,17% en octubre, de acuerdo con el mecanismo de actualización mensual establecido para el servicio.

En el caso de la electricidad y el gas, también habrá actualizaciones tarifarias, aunque al momento de las últimas publicaciones todavía no estaban definidos todos los cuadros correspondientes a octubre. Las tarifas son actualizadas mensualmente y los nuevos valores deben ser oficializados.

¿Aumentan las cuotas de los colegios privados?

A diferencia de otros servicios, las cuotas de los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no tendrán un nuevo aumento en octubre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA).

De esta manera, el comienzo de octubre estará marcado por una nueva serie de incrementos que alcanzará a distintos gastos fijos de los hogares, mientras algunos precios y tarifas todavía aguardan definiciones oficiales.

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