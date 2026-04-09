Con Messi, De Paul y más famosos, Un Poco de Ruido anunció su show en Vélez: cuándo salen a la venta las entradas

La banda confirmó que la "zapada más grande del mundo" será el próximo sábado 26 de septiembre en Liniers. “Llevar cumbia a un estadio tan importante es un sueño! Gracias comunidad, esperamos que nos acompañen”, indicaron.

"Acá estamos mirándolos como siempre", se lo escucha decir a Messi en el clip del anuncio de Un poco de Ruido

El fenómeno musical Un Poco de Ruido sorprendió a sus fanáticos anunciando su primer show en el estadio Vélez , marcando un paso más que importante de su historia y lo hizo a lo grande: contó con la presencia de varios famosos, entre ellos, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Gastón Pauls.

A través de un video publicado en las redes sociales donde son los protagonistas del mismo, también se puede ver la colaboración de los campeones del mundo, y hasta Leandro Paredes , pero también se la puede ver a La China Anza e influencers.

“LA ZAPADA MAS GRANDE DEL MUNDO. Sábado 26 de septiembre, UN POCO DE RUIDO EN VELEZ”, anunciaron y reconocieron que “llevar cumbia a un estadio tan importante es un sueño” . “Gracias comunidad, esperamos que nos acompañen”, agradecieron.

La presentación en Liniers será el 26 de septiembre, donde se espera un espectáculo con más de 4 horas de música en vivo, invitados especiales y una propuesta que promete convertirse en la fiesta de cumbia más grande del país: pasar del streaming a un estadio con capacidad para más de 45.000 personas .

“Hola muchachos, bueno acá estamos mirándolos como siempre”, se lo escucha decir al capitán campeón del mundo y el aporte del Motorcito que dice “exceso de oa, pa” acompañado con el saludo de ambos y Paredes en lo que es un video que le enviaron a los integrantes del grupo.

En ese instante se puede ver el llamado de nada mas ni nada menos que el actor Gastón Pauls: “Pinky, querido. Te lo explico: me dijeron Pipo y Damo que estás insoportable, que estás recontra gede y yo estoy en la otra punta del mapa y me estas complicando la situación”.

“Te lo voy a explicar: en la primera zapada metieron tres mil personas; en la segunda zapada metieron 15 mil y de esta fueron cuatro. ¿Te das cuenta? Cumbieros no faltan, lo que falta es un lugar para meterlos todos juntos. Así que no me rompas más y fíjate la ubicación que te estoy mandando”, le describe simulación de una icónica escena de la película Nueve Reinas que protagonizó junto a Ricardo Darín.

Embed - UN POCO DE RUIDO on Instagram: "LA ZAPADA MAS GRANDE DEL MUNDO Sábado 26 de Septiembre - UN POCO DE RUIDO EN VELEZ Llevar cumbia a un estadio tan importante es un sueño! Gracias comunidad, esperamos que nos acompañen JUEVES 16HS - PREVENTA EXCLUSIVA con Naranja X. Disfrutá un 15% off con tu tarjeta de débito de @naranjax o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito @naranjax VIERNES 16HS - VENTA GENERAL con todos los medios de pago. Disfrutá un 15% off con tu tarjeta de débito de @naranjax o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito @naranjax Estadio Jose Amalfitani Sabado 26 de Septiembre Consegui tu entrada en: http://www.allaccess.com.ar" View this post on Instagram

Un poco de Ruido en Vélez: cuándo salen a la venta las entradas y a qué precios

Los fanáticos que querrán dar el presente en “la zapada más grande del mundo”, el próximo 26 de septiembre deberán realizar la compra de las entradas a través del sitio All Access.

La venta de los tickets se realizará en dos partes, primero habrá una preventa exclusiva con la compra de la tarjeta Naranja X y posteriormente la venta general al resto del público.

Preventa Naranja X: inicia este jueves 9 de abril a las 16. Los usuarios de esta tarjeta cuentan con un 15% de descuento con débito y la opción de 3 cuotas con interés con crédito.

a las 16. Los usuarios de esta tarjeta cuentan con un 15% de descuento con débito y la opción de 3 cuotas con interés con crédito. Venta General: se habilita el viernes 10 de abril a las 16 con todos los medios de pago, manteniendo el beneficio del 15% OFF para clientes Naranja X.

Con el mapa del estadio ya revelado, se conocieron los valores oficiales para cada una de las ubicaciones en el José Amalfitani (precios base sin incluir el cargo por servicio):