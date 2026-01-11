IR A
¿Regreso en Marvel? Chris Pratt podría volver a ser Star Lord en 2026

Marvel sigue jugando al despiste, pero las pistas se acumulan. Todo indica que Star-Lord podría regresar en 2026 y no sería un cameo cualquiera.

Al final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se dejó algo muy claro. No fue un cierre definitivo. Fue una promesa. En pantalla apareció ese mensaje que decía que “el legendario Star-Lord regresará”.

  • Marvel ha estado jugando al despiste. Anuncios a medias, silencios incómodos y alguna que otra pista lanzada con cuentagotas. Pero poco a poco el puzzle empieza a encajar y todo apunta a que Star-Lord todavía tiene mucha cuerda.
  • Chris Pratt podría volver a ponerse la chaqueta espacial antes de lo que imaginas. No es una teoría sacada de la nada. Las piezas están ahí, flotando en el espacio
  • Con el paso de los meses se ha confirmado que aquello solo mostraba una parte del conjunto. El ejemplo más claro es el regreso ya oficial de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, que no estaba en esa primera tanda.
  • La sensación es clara: Marvel está guardando ases bajo la manga. Y uno de ellos podría ser Peter Quill regresando al tablero justo cuando más falta hace una figura con carisma, humor y ese caos controlado tan suyo.

Durante meses, Marvel ha estado jugando al despiste. Anuncios a medias, silencios incómodos y alguna que otra pista lanzada con cuentagotas. Pero poco a poco el puzzle empieza a encajar y todo apunta a que Star-Lord todavía tiene mucha cuerda. Y sí, Chris Pratt podría volver a ponerse la chaqueta espacial antes de lo que imaginas.

No es una teoría sacada de la nada. Las piezas están ahí, flotando en el espacio como una canción ochentera a punto de sonar. Y cuando las juntas, el regreso de Star-Lord empieza a parecer algo más que un deseo.

Marvel aún no da certezas, pero pareciera que las pistas se acumulan. Todo indica que Star-Lord podría regresar en 2026 y no sería un cameo cualquiera.

chris pratt

Cuáles son los rumores de Chris Pratt volviendo a ser Star Lord en Marvel en 2026

Cuando Marvel Studios presentó el reparto de Vengadores: Doomsday el pasado marzo, muchos pensaron que aquello era la foto definitiva. Error. Con el paso de los meses se ha confirmado que aquello solo mostraba una parte del conjunto. El ejemplo más claro es el regreso ya oficial de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, que no estaba en esa primera tanda.

Y si él vuelve, ¿por qué no otros? En los corrillos ya suenan nombres como Deadpool, Lobezno o Spider-Man, pero hay uno que cada vez aparece con más fuerza en las conversaciones internas del MCU: Star-Lord. No anunciado, no confirmado, pero cada vez menos escondido.

La sensación es clara: Marvel está guardando ases bajo la manga. Y uno de ellos podría ser Peter Quill regresando al tablero justo cuando más falta hace una figura con carisma, humor y ese caos controlado tan suyo.

peterrr

Al final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se dejó algo muy claro. No fue un cierre definitivo. Fue una promesa. En pantalla apareció ese mensaje que decía que “el legendario Star-Lord regresará”. No decía cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero estaba ahí, brillante y sin posibilidad de borrado.

perter quill
