Los X-Men vuelven a Marvel: cómo se confirmó el regreso para Avengers Doomsday

El nuevo adelanto pone el foco en figuras emblemáticas de Marvel y presenta imágenes inéditas de la Mansión X.

Los famosos mutantes de Marvel tendrán su regreso en la esperada película del 2026.

Los famosos mutantes de Marvel tendrán su regreso en la esperada película del 2026.

  • Avengers: Doomsday confirma oficialmente la integración de los X-Men al MCU en su tercer adelanto, con un rol central en la historia.
  • El tráiler muestra el regreso de Charles Xavier y Magneto, interpretados nuevamente por Patrick Stewart e Ian McKellen.
  • También reaparece Cíclope, con James Marsden, reforzando la vuelta de la formación clásica de los mutantes.
  • La película anticipa una alianza clave frente a Doctor Doom y marca la convergencia definitiva de los universos Marvel.

El más reciente adelanto de *Avengers: Doomsday* sacude los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al confirmar de manera oficial la integración de los X-Men. Este nuevo video, correspondiente al tercer bloque de anticipos de la película, marca un hito al unir a las figuras emblemáticas de la etapa de 20th Century Fox con los héroes actuales de Marvel. La pieza audiovisual no solo anticipa una posible alianza frente a la amenaza de Doctor Doom, sino que deja en claro que los mutantes ocuparán un rol protagónico y plenamente integrado en el desarrollo de la historia.

Las imágenes se enfocan en tres pilares fundamentales del equipo mutante y despiertan una fuerte carga nostálgica entre los seguidores de la franquicia. El tráiler muestra el regreso de Charles Xavier, nuevamente interpretado por Patrick Stewart, junto a su histórico rival y aliado Magneto, encarnado por Ian McKellen. Ambos personajes aparecen con una presencia imponente, lo que sugiere que su experiencia y poder resultarán determinantes ante el caos multiversal que se aproxima.

X-Men XMen Marvel

Además de los líderes clásicos, el avance sorprende con un breve pero contundente vistazo de Cíclope, interpretado por James Marsden, confirmando el retorno de la formación original de los X-Men. Esta aparición refuerza la intención de Marvel de recuperar la esencia de los personajes fundacionales para incorporarlos a un conflicto de escala épica. Con este tercer adelanto, *Avengers: Doomsday* se perfila como el escenario central donde los universos finalmente convergen, en un evento largamente esperado por los fanáticos.

Como es el regreso de los X-Men a Marvel con Avengers Doomsday

El lanzamiento del tercer adelanto de Avengers: Doomsday el 6 de enero de 2026 marca un punto de inflexión para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al confirmar la integración definitiva de los X-Men. Este nuevo bloque de imágenes deja en claro que los mutantes de la era de 20th Century Fox no aparecerán de forma anecdótica, sino que ocuparán un rol central junto a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts. Bajo la dirección de los hermanos Russo, la película se perfila como el gran evento donde distintas realidades convergen para enfrentar la amenaza existencial del Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr.

El adelanto apela con fuerza a la nostalgia al presentar el regreso de dos figuras clave de la saga original: el Profesor Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart, y Magneto, encarnado por Ian McKellen. Una de las escenas más comentadas muestra la Mansión X en ruinas mientras ambos personajes intercambian palabras que reflejan un respeto construido a lo largo de años de enfrentamientos. La presencia de Stewart y McKellen refuerza el vínculo emocional con las películas que iniciaron el auge moderno del cine de superhéroes a comienzos del siglo XXI.

X Men
Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y los X-Men se perfilan como el eje central de esta nueva etapa.

Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y los X-Men se perfilan como el eje central de esta nueva etapa.

Otro de los momentos más destacados del tráiler es la reaparición de Cíclope, nuevamente interpretado por James Marsden, con un traje azul y amarillo fiel a la estética clásica de los cómics de los años noventa. Junto a él, se confirma la participación de personajes emblemáticos como Bestia, Mística y Nightcrawler, interpretados por Kelsey Grammer, Rebecca Romijn y Alan Cumming, respectivamente. Este regreso conjunto sugiere una apuesta clara por recuperar la identidad del equipo original y situarlo en el centro del conflicto multiversal.

La incorporación de los X-Men en Avengers: Doomsday funciona como antesala directa de Avengers: Secret Wars, prevista para 2027. Este movimiento no solo une franquicias que durante años permanecieron separadas por cuestiones de derechos, sino que redefine el futuro del MCU al introducir de manera formal el concepto de mutación en su línea temporal principal. Con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2026 en América Latina, la película promete convertirse en el mayor espectáculo de la saga y confirma que el universo mutante llegó para ocupar un lugar permanente.

