El llamativo mensaje de María Susini tras los rumores de romance de Facundo Arana La modelo compartió un sugestivo posteo en redes mientras crecen las versiones sobre el presente sentimental del actor tras la ruptura. Agregar C5N en









El actor y la presentadora fueron pareja durante más de 20 años.

La modelo María Susini volvió a captar la atención en las redes sociales este miércoles con una publicación que generó múltiples interpretaciones, apenas días después de que trascendieran versiones que vinculan sentimentalmente a Facundo Arana con la artista plástica Paula Barbini Moral. La coincidencia temporal entre ambos hechos disparó una ola de comentarios entre los seguidores de la expareja, aunque la modelo evitó hacer cualquier referencia explícita al actor.

El video compartido por Susini la muestra corriendo al aire libre, disfrutando de un paisaje natural y sonriendo durante el recorrido. La publicación estuvo acompañada por una breve pero significativa frase: "Momentos que disfruto al máximo". Ese fue el único mensaje escrito por la modelo, sin menciones a su vida sentimental ni a las versiones que rodean actualmente a Arana.

Las especulaciones crecieron porque el posteo apareció poco después de que se conociera una fotografía del actor junto a una mujer durante una salida a un espectáculo de jazz. La periodista Fernanda Iglesias sostuvo al aire: "Me contaron que Facundo Arana estaría en una relación con una artista plástica". Posteriormente, identificó a esa mujer como Paula Barbini Moral, una artista y escritora.

La historia reciente de María Susini. Instagram @mariasusini Por qué se separaron María Susini y Facundo Arana La separación entre María Susini y Facundo Arana sorprendió al mundo del espectáculo luego de casi dos décadas de relación y una familia formada junto a sus tres hijos. Desde que trascendió la ruptura, ambos eligieron mantener un perfil extremadamente reservado y evitaron brindar detalles públicos sobre los motivos que llevaron al final de la pareja.

Precisamente, no existe una explicación oficial sobre las causas de la separación. Tanto Arana como Susini optaron por preservar la intimidad familiar y nunca realizaron declaraciones señalando conflictos, terceros en discordia o situaciones específicas que provocaran el distanciamiento. La ausencia de testimonios directos alimentó distintas especulaciones mediáticas durante los últimos meses.