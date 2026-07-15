El llamativo mensaje de María Susini tras los rumores de romance de Facundo Arana

La modelo María Susini volvió a captar la atención en las redes sociales este miércoles con una publicación que generó múltiples interpretaciones, apenas días después de que trascendieran versiones que vinculan sentimentalmente a Facundo Arana con la artista plástica Paula Barbini Moral. La coincidencia temporal entre ambos hechos disparó una ola de comentarios entre los seguidores de la expareja, aunque la modelo evitó hacer cualquier referencia explícita al actor.
El video compartido por Susini la muestra corriendo al aire libre, disfrutando de un paisaje natural y sonriendo durante el recorrido. La publicación estuvo acompañada por una breve pero significativa frase: "Momentos que disfruto al máximo". Ese fue el único mensaje escrito por la modelo, sin menciones a su vida sentimental ni a las versiones que rodean actualmente a Arana.
Las especulaciones crecieron porque el posteo apareció poco después de que se conociera una fotografía del actor junto a una mujer durante una salida a un espectáculo de jazz. La periodista Fernanda Iglesias sostuvo al aire: "Me contaron que Facundo Arana estaría en una relación con una artista plástica". Posteriormente, identificó a esa mujer como Paula Barbini Moral, una artista y escritora.
La historia reciente de María Susini.
Instagram @mariasusini
Por qué se separaron María Susini y Facundo Arana
La separación entre María Susini y Facundo Arana sorprendió al mundo del espectáculo luego de casi dos décadas de relación y una familia formada junto a sus tres hijos. Desde que trascendió la ruptura, ambos eligieron mantener un perfil extremadamente reservado y evitaron brindar detalles públicos sobre los motivos que llevaron al final de la pareja.
Precisamente, no existe una explicación oficial sobre las causas de la separación. Tanto Arana como Susini optaron por preservar la intimidad familiar y nunca realizaron declaraciones señalando conflictos, terceros en discordia o situaciones específicas que provocaran el distanciamiento. La ausencia de testimonios directos alimentó distintas especulaciones mediáticas durante los últimos meses.
Antes de que aparecieran los rumores del supuesto vínculo con Paula Barbini Moral, distintos programas de espectáculos habían hablado de una eventual reconciliación entre Arana y Susini. Sin embargo, esa posibilidad fue puesta en duda cuando Fernanda Iglesias afirmó en Puro Show: "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos". La periodista agregó que la información había sido investigada durante un tiempo antes de hacerla pública.
Respecto del supuesto nuevo vínculo del actor, Iglesias también brindó otros detalles durante su intervención televisiva. La panelista sostuvo: "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia". Además recordó que "Facundo estuvo en la presentación de su libro" y aseguró que ambos fueron vistos juntos en un concierto de jazz.