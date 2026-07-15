IR A
IR A

El llamativo mensaje de María Susini tras los rumores de romance de Facundo Arana

La modelo compartió un sugestivo posteo en redes mientras crecen las versiones sobre el presente sentimental del actor tras la ruptura.

El actor y la presentadora fueron pareja durante más de 20 años.

El actor y la presentadora fueron pareja durante más de 20 años.

La modelo María Susini volvió a captar la atención en las redes sociales este miércoles con una publicación que generó múltiples interpretaciones, apenas días después de que trascendieran versiones que vinculan sentimentalmente a Facundo Arana con la artista plástica Paula Barbini Moral. La coincidencia temporal entre ambos hechos disparó una ola de comentarios entre los seguidores de la expareja, aunque la modelo evitó hacer cualquier referencia explícita al actor.

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El video compartido por Susini la muestra corriendo al aire libre, disfrutando de un paisaje natural y sonriendo durante el recorrido. La publicación estuvo acompañada por una breve pero significativa frase: "Momentos que disfruto al máximo". Ese fue el único mensaje escrito por la modelo, sin menciones a su vida sentimental ni a las versiones que rodean actualmente a Arana.

Las especulaciones crecieron porque el posteo apareció poco después de que se conociera una fotografía del actor junto a una mujer durante una salida a un espectáculo de jazz. La periodista Fernanda Iglesias sostuvo al aire: "Me contaron que Facundo Arana estaría en una relación con una artista plástica". Posteriormente, identificó a esa mujer como Paula Barbini Moral, una artista y escritora.

La historia reciente de María Susini.

La historia reciente de María Susini.

Por qué se separaron María Susini y Facundo Arana

La separación entre María Susini y Facundo Arana sorprendió al mundo del espectáculo luego de casi dos décadas de relación y una familia formada junto a sus tres hijos. Desde que trascendió la ruptura, ambos eligieron mantener un perfil extremadamente reservado y evitaron brindar detalles públicos sobre los motivos que llevaron al final de la pareja.

Precisamente, no existe una explicación oficial sobre las causas de la separación. Tanto Arana como Susini optaron por preservar la intimidad familiar y nunca realizaron declaraciones señalando conflictos, terceros en discordia o situaciones específicas que provocaran el distanciamiento. La ausencia de testimonios directos alimentó distintas especulaciones mediáticas durante los últimos meses.

Antes de que aparecieran los rumores del supuesto vínculo con Paula Barbini Moral, distintos programas de espectáculos habían hablado de una eventual reconciliación entre Arana y Susini. Sin embargo, esa posibilidad fue puesta en duda cuando Fernanda Iglesias afirmó en Puro Show: "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos". La periodista agregó que la información había sido investigada durante un tiempo antes de hacerla pública.

Respecto del supuesto nuevo vínculo del actor, Iglesias también brindó otros detalles durante su intervención televisiva. La panelista sostuvo: "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia". Además recordó que "Facundo estuvo en la presentación de su libro" y aseguró que ambos fueron vistos juntos en un concierto de jazz.

Noticias relacionadas

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

últimas noticias

El canal de las pelotas cambiaría el rol del relator.

La llamativa decisión que tomaría Telefe con Pablo Giralt tras el Mundial 2026

Hace 14 minutos
La influencer recordó un costado sensible del Comandante.

Marta Fort hizo una confesión íntima de su padre, a 12 años de la muerte de Ricardo

Hace 16 minutos
Almuerzos, meriendas y brunchs que recuperan distintas costumbres gastronómicas de Francia.

La boulangerie francesa que renueva su propuesta con platos inspirados en los clásicos de Francia

Hace 25 minutos
El famoso realiy vuelve a la TV luego de casi 20 años.

Cuándo comienza Popstars, el reality que será conducido por Nico Vázquez

Hace 29 minutos
Una propuesta pensada para distintos momentos del día.

Enero todo el año: el restaurante que combina cocina ítalo-argentina, naturaleza y coctelería de autor

Hace 38 minutos