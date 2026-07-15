¿Crisis de pareja? Dos famosos llevan un mes distanciados y ella dijo todo lo que no le gusta de él Una influencer explicó por qué tomó distancia de su reconocido novio y aclaró el verdadero motivo de su prolongada ausencia. Agregar C5N en









Un vínculo afectivo que lleva años parece afrontar uno de los momentos más complejos. Magnific - Freepik

Los rumores sobre una nueva crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia volvieron a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo luego de que la bailarina revelara que llevan un mes físicamente distanciados y sorprendiera al admitir que decidió dejar de seguir a su pareja en Instagram porque el personaje que muestra en redes sociales le genera rechazo. Sin embargo, la propia artista aclaró que no están separados, sino que el mediático permanece incomunicado por un trabajo del que todavía no puede brindar detalles.

Durante su participación en un programa de streaming, Melody fue tajante al diferenciar al hombre con el que convive del personaje público que construye Alex en las redes sociales. "Yo conozco una persona en casa que no es la misma que él comparte en redes. Y la que comparte en redes no me gusta", afirmó, en una de las declaraciones más fuertes que hizo sobre su relación desde que se reconciliaron tras la separación que atravesaron en 2025.

La bailarina profundizó su postura al explicar qué aspectos del comportamiento mediático de Caniggia rechaza abiertamente. "No me gusta escucharlo hablar mal de Wanda, bardear a Lali o a los pobres. Es un personaje, yo lo sé, pero no lo comparto. Prefiero no seguirlo, prefiero no ver, prefiero que no me amargue el día, porque después en casa es otra cosa", sostuvo en Storytime (Bondi), marcando una clara diferencia entre la imagen pública del influencer y la convivencia cotidiana.

Alex Caniggia y Melody Luz llevan cuatro años juntos, aunque con un período de separación durante 2025 antes de reconciliarse. Además, Melody respondió a quienes le exigen hacerse cargo de las polémicas declaraciones de su pareja y dejó una frase que rápidamente se viralizó. "Me mandan comentarios de que yo lo tengo que educar. Yo no soy su mamá. No voy a ocupar el rol de maternarlo cuando no es mi tarea y ya tengo a quien maternar", expresó en referencia a la crianza de Venezia, la hija que ambos tienen en común.

Cómo surgieron los rumores de crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia Las versiones de crisis comenzaron días antes, cuando Melody publicó en sus historias de Instagram un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores. "Estoy sola para organizarle el cumple y se me está por colapsar el cerebro", escribió mientras preparaba el festejo de cumpleaños de Venezia, una frase que muchos interpretaron como una señal de un nuevo conflicto sentimental.

Frente a la repercusión que tomó esa publicación, la bailarina decidió salir rápidamente a aclarar la situación. A través de otro video explicó que la ausencia de Alex responde únicamente a un compromiso profesional. "Digo que estoy sola porque Alex está de viaje trabajando, está incomunicado. No les puedo decir dónde ni qué está haciendo, pero aunque no lo puedan creer, está trabajando", aseguró entre risas para desactivar las versiones de separación. Melody también reconoció que la situación le exige asumir sola gran parte de las responsabilidades familiares mientras el mediático permanece fuera del país o incomunicado. "Está buenísimo, pero a la vez me tengo que hacer cargo de un montón de cosas yo sola para el cumpleaños... pero yo puedo", afirmó, dejando en claro que el esfuerzo personal no implica necesariamente una ruptura sentimental.