La confesión íntima de Pampita tras vivir uno de los días más fuertes en el Mundial 2026

Tras su regreso de Estados Unidos, la modelo habló sobre una de las experiencias más sensibles durante la Copa del Mundo.

Carolina Ardohain se refirió a una de las jornadas más emotivas en su cobertura mundialista.

Tras regresar de Estados Unidos luego de cubrir el Mundial 2026 , Pampita sorprendió con una revelación muy personal que rápidamente generó repercusión. Después de atravesar semanas de máxima intensidad acompañando a la Selección argentina , la modelo habló de su presente emocional y confesó que ya no se encuentra realizando terapia psicológica, una decisión que tomó luego de un largo proceso personal.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

En una entrevista, Carolina Ardohain explicó que considera fundamental contar con herramientas para afrontar los momentos difíciles de la vida. "Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas. Creo que siempre hay algo que conversar y tener una opinión de alguien que sabe y es válido", expresó al referirse a la importancia de la salud mental y al acompañamiento profesional.

La frase que más impacto generó fue su confesión: "Hace un tiempo que me di de alta" , contó entre risas, dejando en claro que fue una decisión tomada junto a su proceso personal. Sin embargo, también aclaró que no descarta regresar al consultorio en el futuro si vuelve a sentir que lo necesita. "Si hay que volver, volvemos" , afirmó, remarcando que pedir ayuda nunca debe verse como una debilidad.

La conductora también repasó la enorme emoción que significó vivir el Mundial desde adentro. Definió la experiencia como "una locura, un sueño y una bendición" , y aseguró que acompañar a la Selección argentina tiene una energía imposible de comparar con cualquier otro espectáculo. "Es tu país, tu bandera, tu equipo; es abrazar al de al lado" , resumió sobre una cobertura que calificó como irrepetible y que la marcó profundamente.

Mientras la Selección Argentina avanzaba hacia una nueva final del Mundial 2026, Pampita también fue noticia por el gran momento sentimental que mostró junto a Martín Pepa . Tras la victoria frente a Suiza en Kansas City , la conductora compartió una romántica fotografía junto al empresario que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, quienes celebraron tanto el triunfo argentino como la felicidad de la pareja.

Martín Pepa y Pampita, abrazados, con la cancha de fondo.

En la imagen publicada en sus redes sociales se los vio abrazados y sonrientes a la salida del estadio. Pampita eligió la camiseta oficial de la Selección argentina combinada con una minifalda blanca, mientras que Martín Pepa vistió una remera blanca y pantalón celeste. La postal reflejó la emoción de haber compartido uno de los partidos más importantes del campeonato en un clima de absoluta felicidad.

Desde el comienzo del torneo, la modelo formó parte de la cobertura especial de DGO Stream, donde no solo se destacó por sus intervenciones periodísticas, sino también por los looks que lució en cada presentación. Su presencia en distintos estadios de Estados Unidos y en los eventos vinculados al campeonato la convirtió en una de las figuras argentinas más comentadas durante la competencia.

Martín Pepa y Pampita en el estadio.

Aunque en los últimos meses había mantenido un perfil más reservado respecto de su relación con Martín Pepa, la clasificación de Argentina terminó imponiéndose sobre la discreción. La conductora acompañó la publicación únicamente con tres corazones en los colores celeste y blanco, un gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de amor tanto hacia su pareja como hacia la Selección. La imagen cosechó miles de reacciones y confirmó el excelente presente personal que atraviesa mientras disfruta de una experiencia inolvidable en el Mundial.