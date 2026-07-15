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Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things

Previo al inicio del partido, el exfutbolista argentino entró al estadio acompañado del actor británico Charlie Heaton y el dúo explosivo se llevó todas las miradas.

El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

En medio del clima mundialista, todos los ojos estaban puestos en los jugadores de la Selección argentina y de Inglaterra. Sin embargo, una dupla inesperada ingresó al Mercedes-Benz Stadium minutos antes del partido y se llevó todas las miradas.

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.
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Se trata de dos figuras que, con su llegada, marcaron el inicio de un partido clave: del lado de Argentina entró Ezequiel "Pocho" Lavezzi, luciendo un conjunto deportivo y unos anteojos negros; por Inglaterra, ingresó el actor Charlie Heaton, quien interpretó a Jonathan Byers en Stranger Things.

La inesperada imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales. Ambos llevaron la pelota y la ubicaron en medio de un pedestal, dando inicio a uno de los duelos más alucinantes del Mundial 2026.

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