Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things Previo al inicio del partido, el exfutbolista argentino entró al estadio acompañado del actor británico Charlie Heaton y el dúo explosivo se llevó todas las miradas. Agregar C5N en









El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

En medio del clima mundialista, todos los ojos estaban puestos en los jugadores de la Selección argentina y de Inglaterra. Sin embargo, una dupla inesperada ingresó al Mercedes-Benz Stadium minutos antes del partido y se llevó todas las miradas.

Se trata de dos figuras que, con su llegada, marcaron el inicio de un partido clave: del lado de Argentina entró Ezequiel "Pocho" Lavezzi, luciendo un conjunto deportivo y unos anteojos negros; por Inglaterra, ingresó el actor Charlie Heaton, quien interpretó a Jonathan Byers en Stranger Things.

La inesperada imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales. Ambos llevaron la pelota y la ubicaron en medio de un pedestal, dando inicio a uno de los duelos más alucinantes del Mundial 2026.