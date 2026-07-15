Flor Peña rompió el silencio y reveló qué hizo después del escándalo de la fake news

La conductora contó cómo atravesó las últimas semanas luego de la polémica que la afectó públicamente. También se refirió al respaldo recibido de su entorno más cercano.

Florencia Peña volvió a hablar públicamente en una entrevista que le concedió a Moria Casán luego de casi un mes de mantenerse alejada de los medios cuando se generó un escándalo por la difusión de una información errónea sobre la salud de Jorge Messi , padre de Lionel Messi. La actriz comentó que, durante ese tiempo, se inclinó por refugiarse en la meditación y en la intimidad junto a su familia y sus afectos más cercanos para poder procesar lo sucedido.

"Necesité meterme para adentro y por eso me guardé en mi casa. Empecé a meditar... este hecho me pegó fuerte , me vino a contar algo creo yo... como que tengo que enfocarme más en mí", detalló la actriz al explicar el proceso que atravesó durante ese tiempo alejada de los medios.

Florencia Peña sorprendió al contar que, gracias a la meditación, había logrado atravesar situaciones incluso más complejas en el pasado. En ese sentido, remarcó el vínculo personal que mantiene con una práctica espiritual puntual: " Me tatué el Gayatri mantra muy hermoso hace tiempo y me identifico mucho con él. Además, volví a terapia que hacía mucho tiempo no hacía". Ese mantra, uno de los más antiguos y sagrados del hinduismo, es considerado una invocación a la luz divina que busca purificar la mente y despertar la sabiduría interior.

Por último, explicó que ese período de aislamiento la llevó incluso a desconocer buena parte de lo que se decía públicamente sobre el episodio, ya que decidió mantenerse al margen de la exposición mediática, asumiendo su responsabilidad: "Estoy mucho más tranquila. Estoy aprendiendo. Cometí un error, acá estoy. No me pongo en víctima".

También destacó el respaldo que recibió de parte del público, que en su mayoría comprendió que la difusión del error no tuvo intención de dañar a nadie: "Me sorprendí mucho con el amor de mucha gente, que me destacó que me equivoqué, pero sabiendo que no fue de mala leche".

Canal 13

Flor Peña reveló cómo está la relación con Nico Occhiato

Durante una entrevista, Florencia Peña confirmó que retomó el contacto con Nico Occhiato, conductor y dueño de Luzu TV, luego de la salida de la actriz de El show del verano. Según explicó, ambos sentían la necesidad de conversar para poder cerrar la situación: "Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta con eso, porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. El mejor camino es hablar, tratar de entender qué le pasó a cada uno".

La actriz prefirió no dar detalles sobre el contenido específico de esa conversación, aunque sí remarcó el efecto positivo que tuvo para ambas partes: "Va a quedar en lo privado lo que hablamos, pero sí te digo que fue muy aliviador para los dos". Además, dio a conocer que su abogado, Fernando Burlando, trabajó desde un principio para facilitar un acercamiento entre las partes y evitar que el conflicto escalara: "Fer también intentó que siempre exista un acercamiento para no llegar a lugares a los que ninguno quería llegar".

En relación con las versiones que circularon sobre una posible demanda contra Luzu TV, Peña dejó entrever que esa vía perdió fuerza a partir del diálogo mantenido con Occhiato. La actriz remarcó que su intención siempre fue encontrar un punto en común con el conductor, algo que según explicó también era compartido por él: "Yo tenía la intención de encontrar un punto de encuentro. Y Nico también".

Consultada además sobre el respaldo de Marley, quien se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026, la actriz aclaró que nunca sintió falta de acompañamiento por parte de su amigo, con quien aseguró mantener contacto constante: "Marley estuvo mucho conmigo; de hecho, hoy hablamos dos veces. Para mí no fue un tema que él no salga públicamente a apoyarme. Yo lo entiendo".