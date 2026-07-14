Gladys La Bomba Tucumana liquidó a los participantes de Gran Hermano: "Es gente asquerosa"

La cantante repasó sus días en el reality de Telefe, cuestionó el trato que recibió tras abandonar la casa y lanzó fuertes críticas contra los participantes, los analistas y la producción.

Gladys "La Bomba Tucumana" volvió a hablar de su experiencia en Gran Hermano Generación Dorada, por Telefe, reality que abandonó por decisión propia el 31 de mayo. En una entrevista televisiva repasó su paso por el programa y cuestionó el trato que recibió tanto dentro como fuera de la casa.

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Ante las cámaras de Intrusos, por América TV, la cantante contó cómo vivió la experiencia y diferenció al formato de quienes participaron del ciclo. "Todo bien con ellos, con el formato, con Gran Hermano", afirmó en un primer momento, aunque rápidamente endureció su postura: "La gente que está ahí adentro es gente asquerosa, la verdad".

La artista también cargó contra los analistas que reciben a los participantes cuando abandonan el juego. "Los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses, te tratan mal. Y eso es verdad, es indiscutible", sostuvo, al tiempo que aseguró que Andrea Del Boca atravesó una situación similar.

"Cuando salió Andrea también noté que no la trataron muy bien, como si fuésemos que está sentado en el sillón de los acusados", expresó. Luego agregó que ni siquiera conocía a varios de los integrantes del panel: "No sé ni cómo se llaman, capaz que vos la conoces a la santiagueña, porque habla parecido a mí, habla en un idioma que se parece al tucumano".

Consultada sobre si sintió que le habían faltado el respeto, respondió sin rodeos: "Claramente", aunque explicó que aceptó las reglas del programa desde el primer día: "En ningún momento me creí nadie, porque yo acepté las reglas del juego, que ahí era una persona cualquiera. Soy una persona cualquiera, nada más que soy una artista".

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La Bomba Tucumana apuntó contra el juego de los hermanitos: "Por eso me fui"

La cantante explicó que ese clima fue determinante para abandonar el reality. "Por eso me fui. Si no, yo me hubiese quedado. Me quedo hasta el final y no me saca nadie de ahí", aseguró, antes de compararse con otra participante y afirmar: "Sol vendría a ser un poroto al lado mío".

En ese sentido, consideró que habría recibido un trato diferente si hubiera tenido determinadas actitudes dentro de la casa. "Si yo hubiese estado haciendo hoy lo que hace Sol, ay, Dios mío", señaló, y ante la consulta sobre una posible cancelación respondió: "Estaría cancelada".

Entre los episodios que más la marcaron recordó un fuerte cruce con Tamara Paganini. "Me dolió que Tamara Paganini me pusiera acá al lado y me dijera chup..., ya sabes qué, vení acá. Se puede jugar sucio como ellos juegan, sucio todo el tiempo, pero ya irse a esos extremos yo no tengo por qué soportar eso".

Además, reveló que otra participante la acusó de "chorra" y cuestionó otra frase que escuchó durante el programa. "La otra señora de allá: 'Y bueno, pero has ido a buscar macho'. ¿Cómo, señora? Yo estaba haciendo tele y estaba jugando. Por algo me invitaron", manifestó.

La Bomba Tucumana en su paso por Gran Hermano: "Pasé mucho hambre y en vez de bajar de peso, engordé"

Respecto de las condiciones de convivencia, Gladys reconoció que atravesó momentos difíciles por la escasez de comida. "Soporté hambre, pasé mucho, mucha hambre y en vez de bajar de peso, engordé y no sé por qué. Bueno, debe ser porque comía polenta todos los días. Vos si entras ahí sabes que puede suceder eso. No me quejo de eso".

Gladys La Bomba Tucumana en su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Captura de video

A pesar de las críticas, sostuvo que no se arrepiente de haber aceptado la propuesta y aseguró que la experiencia le dejó un aprendizaje. "Ahí hay que jugar sucio, hay que ser malo, hay que ser atrevido, hay que ser ladrón, hay que ser todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano. Y a la gente le encanta eso".

Finalmente, afirmó que volvería a vincularse con el ciclo si tuviera la oportunidad de hacerlo desde otro rol. "Sí, invítenme cuando quieran. Por favor, este Santiago del Moro, invítame cuando quieran", pidió, antes de cerrar con un reclamo: "A toda la gente que está encerrada en la casa después le dan laburo, ¿por qué no me dieron a mí?".