Le robaron a Jimena Barón en el Mundial 2026: "Sensación de mierda" La actriz contó en sus historias el mal momento que vivió en su viaje a Atlanta y la discusión que le generó con su pareja. Agregar C5N en









Jimena Barón contó que le robaron en el Mundial 2026. Redes Sociales

La actriz Jimena Barón reveló que sufrió un robo con su familia en Atlanta durante el Mundial 2026 y fue precisamente en el hotel en donde se hospeda con su pareja Matías y sus hijos Momo y Arturo. “Nos chorearon el cochecito”, contó en una historia de Instagram.

Pocos meses después del nacimiento de Arturo, decidieron emprender viaje al certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Como todavía traslada al bebé en cochecito, contó que se lo robaron y le perjudicaron su estadía.

"Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. ¡Qué paja! Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca. Por supuesto que estoy peleada con Matías que todavía no puedo ni hacer humor al respecto, pero estoy peleada en serio porque él dijo 'lo dejamos acá afuera' y yo le dije no... No sé si nos vamos a arreglar antes del partido de Inglaterra", indicó.

Y agregó: "Viste, esa sensación de mierda de que te choreen un cochecito que aparte de que te choreas un cochecito es obvio que hay un bebé que se quedó sin movilidad y una madre que se va a quedar sin espalda. ¡Hijo de puta! Y el hotel es gigante".

Qué pasó con el cochecito de Jimena Barón Luego contó que el cochecito apareció y ya lo tienen en su poder, pero en algún momento lo perdieron. Explicó que es muy común que la gente deje pertenencias afuera para que otras personas las aprovechen, por eso la preocupación de encontrarlo.