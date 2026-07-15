IR A
IR A

Le robaron a Jimena Barón en el Mundial 2026: "Sensación de mierda"

La actriz contó en sus historias el mal momento que vivió en su viaje a Atlanta y la discusión que le generó con su pareja.

Jimena Barón contó que le robaron en el Mundial 2026.

Jimena Barón contó que le robaron en el Mundial 2026.

Redes Sociales

La actriz Jimena Barón reveló que sufrió un robo con su familia en Atlanta durante el Mundial 2026 y fue precisamente en el hotel en donde se hospeda con su pareja Matías y sus hijos Momo y Arturo. “Nos chorearon el cochecito”, contó en una historia de Instagram.

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Pocos meses después del nacimiento de Arturo, decidieron emprender viaje al certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Como todavía traslada al bebé en cochecito, contó que se lo robaron y le perjudicaron su estadía.

"Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. ¡Qué paja! Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca. Por supuesto que estoy peleada con Matías que todavía no puedo ni hacer humor al respecto, pero estoy peleada en serio porque él dijo 'lo dejamos acá afuera' y yo le dije no... No sé si nos vamos a arreglar antes del partido de Inglaterra", indicó.

Y agregó: "Viste, esa sensación de mierda de que te choreen un cochecito que aparte de que te choreas un cochecito es obvio que hay un bebé que se quedó sin movilidad y una madre que se va a quedar sin espalda. ¡Hijo de puta! Y el hotel es gigante".

Qué pasó con el cochecito de Jimena Barón

Luego contó que el cochecito apareció y ya lo tienen en su poder, pero en algún momento lo perdieron. Explicó que es muy común que la gente deje pertenencias afuera para que otras personas las aprovechen, por eso la preocupación de encontrarlo.

Finalmente, quien ingresó el cochecito a la habitación fue Matías, su pareja, quien no le contó cómo fue que lo encontró afuera y si tuvo interacción con alguna otra persona que le haya contado dónde fue que lo encontraron para dejarlo en la puerta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

últimas noticias

Victoria Villarruel y una nueva diferencia con el Gobierno.

Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores"

Hace 18 minutos
La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Hace 29 minutos
Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

Hace 1 hora
El dólar oficial retrocede tras haber alcanzado su pico del año.

El dólar se desinfla por primera vez en semanas y cae por debajo de los $1.500

Hace 1 hora
Jimena Barón contó que le robaron en el Mundial 2026.

Le robaron a Jimena Barón en el Mundial 2026: "Sensación de mierda"

Hace 1 hora