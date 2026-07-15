Zoe Bogach, picante tras su salida de Telefe: ahora apuntó contra una figura del canal La influencer no se guardó nada al responder los dichos de su excompañera sobre su salida del ciclo. La polémica sigue sumando capítulos luego de su desvinculación del canal. Agregar C5N en









Semana dificil para una de las ex participantes más famosas de Gran Hermano Redes sociales

Zoe Bogach volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su desvinculación del stream de Telefe, luego de que Juli Poggio opinara públicamente sobre el escándalo que derivó en su salida de la señal. La exparticipante de Gran Hermano no se quedó callada y salió a responderle a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Poggio fue consultada sobre la situación de Zoe en el programa Resumido y dio su opinión al respecto: "Para mí, cuando vos trabajás en un canal tenés que respetar a las figuras. Si bien cada uno tiene libertad de expresión y puede tener sus opiniones, me parece que si te la agarrás con ciertas personas que tienen más injerencia...".

La respuesta de Zoe llegó vía sus redes sociales, en dondde cuestionó a Poggio y le recordó situaciones previas en las que consideró que la propia actriz también había opinado sobre otras figuras: "Pero, Juli, con todo respeto, ¿vos no eras la que hace poco publicó un comunicado hablando de Mica? ¿Y no dijiste también que todos los que entraron a esta edición estaban acomodados? Siempre el hate, el menosprecio, termina viniendo hacia mí. Básicamente, no puedo opinar".

Hasta el momento, Juli Poggio no respondió públicamente a las declaraciones de Zoe Bogach. Sin embargo, lejos de bajar el tono del conflicto, la influencer continuó sumando tensión a su enfrentamiento con Telefe y varias de sus figuras, en medio de un clima cada vez más áspero luego de su salida del ciclo de streaming.

Captura Telefe La decisión que tomó Zoe Bogach tras ser desvinculada de Telefe Luego del revuelo generado por su salida del streaming La Jugada de Telefe, Zoe Bogach relató a través de distintos posteos que desde la producción del programa le comunicaron que no debía presentarse para la emisión del lunes. Según explicó la propia influencer, la decisión habría estado vinculada a una serie de actitudes y comentarios que realizó al aire en los últimos días.

Entre los factores que habrían influido en su desvinculación, Zoe mencionó especialmente la campaña que impulsó en redes sociales para que su expareja, Manuel Ibero, fuera eliminado de Gran Hermano. En un video compartido en TikTok, la joven explicó su percepción sobre lo sucedido: "No me lo dijeron explícitamente pero siento que no cayó bien que yo esté haciendo campaña contra él, por eso me llamaron y me desvinculan". Casualmente, esa misma noche del lunes, en una definición frente a Luana Fernández, Manuel terminó siendo el nuevo eliminado del reality, lo que sumó un nuevo condimento a la historia entre ambos exparticipantes. En medio de estas horas de tensión, Bogach tomó además una decisión drástica en sus redes sociales al configurar su cuenta de Instagram en modo privado, de manera que solo sus seguidores puedan acceder al contenido que publica. La medida sorprendió a sus 740 mil seguidores, acostumbrados a su actividad habitual como creadora de contenido, y se vincularía directamente con las críticas recibidas luego de la repercusión mediática de su salida del stream.