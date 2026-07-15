Cuándo comienza Popstars, el reality que será conducido por Nico Vázquez Crece la expectativa en la pantalla chica ante el desembarco de un viejo éxito que promete revolucionar la televisión. Agregar C5N en









El famoso realiy vuelve a la TV luego de casi 20 años.

El esperado regreso del clásico formato Popstars ya se puso en marcha en la pantalla de Telefe con el inicio oficial de sus grabaciones. Bajo la conducción de Nico Vázquez, este reality show tiene como objetivo principal encontrar y moldear a las futuras integrantes de un nuevo grupo musical femenino, posicionándose rápidamente como uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión abierta.

En cuanto a su fecha de estreno, el reality llegará a la pantalla una vez que concluya "Gran Hermano: Generación Dorada". Debido a que se prevé que el reality de convivencia se extienda hasta avanzado el mes de septiembre, el nuevo show musical debutará inmediatamente después, convirtiéndose en la carta fuerte del canal para el horario central en la última parte del año.

La primera jornada de trabajo se llevó a cabo en los estudios de Telefe, donde se reunieron los protagonistas de esta propuesta. El jurado encargado de evaluar a las aspirantes estará integrado por reconocidas figuras del ambiente artístico como Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos García, mientras que el ciclo también contará con las participaciones de Martín Cirio, La Reini y Juli Poggio.

A la par de los primeros rodajes, la producción del programa ya delinea cómo será su desembarco en la grilla televisiva. Entre las alternativas más firmes que se evalúan, se destaca la posibilidad de que el certamen se emita de lunes a jueves y también los domingos, una estrategia pensada para darle un seguimiento continuo al proceso de selección y entrenamiento de las participantes.

Todo lo que hay que saber sobre Popstars Tras más de dos décadas de ausencia, el histórico reality musical que vio nacer a Bandana y Mambrú está de vuelta. Popstars Argentina 2026 arrancó oficialmente su producción con multitudinarias audiciones presenciales, donde miles de jóvenes de entre 18 y 25 años hicieron fila desde temprano para demostrar su talento en canto y baile con la posibilidad de cumplir su sueño y ser estrellas.

La estrategia de programación de Telefe está diseñada para ganar el rating de la segunda mitad del año. El debut en pantalla está previsto para fines de agosto, logrando que el certamen conviva durante sus primeras semanas con las instancias decisivas de Gran Hermano Generación Dorada. Una vez que el reality de convivencia termine a fines de septiembre, Popstars se adueñará por completo de la franja central del prime time, emitiéndose de lunes a jueves y los domingos con un formato ágil e intenso que se extenderá por aproximadamente tres meses. La gran novedad de esta temporada es su despliegue multiplataforma, pensado para captar al público joven y digital. Además de la pantalla tradicional de televisión abierta, el ecosistema del canal sumará reacciones en vivo a través de Streams Telefe, lideradas por Julieta Poggio y Sofía "La Reini" Gonet, junto a coberturas de creadores como Martín Cirio. En paralelo, y gracias a una alianza estratégica, la plataforma Disney+ transmitirá en exclusiva el minuto a minuto del backstage, los ensayos y el proceso de convivencia de las participantes dentro de la academia.