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El inesperado gesto de Cami Mayan antes del partido de Alexis Mac Allister: qué pasó

La influencer parece estar decidida a rehacer su vida sentimental y estuvo a los besos frente a las cámaras. ¿Palito para el futbolista?

Cami Mayan se besó con otro hombre y revolucionó las redes.

Cami Mayan se besó con otro hombre y revolucionó las redes.

La influencer Cami Mayan fue vista protagonizando una escena romántica con un hombre en el programa de streaming y la situación llamó la atención porque varios lo vincularon como un palo para Alexis Mc Allister.

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La relación, que se desarrolló durante varios años en Londres, terminó hace tiempo y el futbolista incluso rehízo su vida con Ailén Cova. Sin embargo, cada paso que da la influencer sigue siendo vinculado al delantero argentino. Pese a eso, Mayan busca construir su propio camino y despegarse de esa historia. En los últimos días volvió a ser tendencia tras mostrarse acompañada por otro hombre frente a las cámaras.

Todo pasó durante el programa Patria y Familia, cuando Camila aceptó un desafío: mostrar sus dotes actorales. La consigna era sencilla, interpretar una escena como si se tratara de una película o una ficción televisiva. Para sumarle picante a la ocasión la producción invitó a Ian, quien debía cooperar en la dinámica. Pero lo que parecía un simple juego, terminó siendo una de las situaciones más comentadas en las redes sociales.

En medio de la escena, en la que ambos estaban poniendo el cuerpo, surgió la posibilidad de incluir un beso y aceptaron. Mayan parecía no tener vergüenza, entonces tomó la iniciativa y lo besó. Por su parte, Ian se sintió más tímido al estar tan cerca de la influencer.

El momento se extendió más de lo que los presentes creían y en el beso hubo risas y miradas cómplices. El clip no tardó en hacerse viral y generar todo tipo de comentarios.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

La caótica relación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister que terminó con Ailén Cova en el centro de la polémica

La historia de amor entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister duró varios años y parecía consolidada mientras el futbolista desarrollaba su carrera en Inglaterra. Sin embargo, tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, la relación llegó a su fin en medio de un fuerte escándalo.

Poco tiempo después, Alexis oficializó su romance con Ailén Cova, una joven que formaba parte del entorno de ambos. La situación generó una enorme repercusión cuando trascendió que Cova también mantenía un vínculo con Camila e, incluso, comentaba las publicaciones de la pareja con mensajes y corazones, un detalle que alimentó las versiones de una supuesta traición y desató un intenso debate en las redes sociales.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Mientras Alexis y Ailén eligieron no profundizar públicamente sobre la polémica y continuaron con su relación hasta formar una familia en Inglaterra, Mayan quedó envuelta en una disputa judicial con el futbolista que mantuvo el caso en el centro de la escena mediática durante meses.

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