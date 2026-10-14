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Reapareció Valentín Yan y lanzó un nuevo mensaje dedicado a Gustavo Yankelevich y Franco Yan

El hijo de Romina Yan compartió una emotiva publicación familiar tras su fuerte testimonio.

El joven piloto de automovilismo hizo una publicación en Instagram.

El joven piloto de automovilismo hizo una publicación en Instagram.

El hijo de Romina Yan, Valentín Yan, compartió una emotiva publicación familiar tras sus fuertes declaraciones sobre su infancia. El joven reapareció en sus redes sociales después de denunciar públicamente a su padre, Darío Giordano, por presunta violencia física y psicológica durante su infancia.

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El piloto de automovilismo publicó en Instagram una fotografía junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano, Franco Yan. Los tres aparecen abrazados y sonrientes sobre la alfombra roja de un teatro.

La imagen estuvo acompañada por una breve pero significativa dedicatoria: “Siempre juntos”, escribió Valentín, junto a un símbolo de infinito y un corazón blanco, en una muestra pública de afecto hacia sus familiares.

La publicación llegó más de 48 horas después de su entrevista con Infobae, donde relató las difíciles situaciones que, según su testimonio, atravesó tras la muerte de su madre, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

El mensaje generó numerosas muestras de apoyo en las redes sociales. Entre quienes reaccionaron estuvieron Isabel Macedo, Rocío Marengo y Sofía Zámolo, además de otras figuras vinculadas con la televisión argentina y el espectáculo.

El emotivo posteo de Valentín Yan luego de su denuncia pública contra Darío Giordano

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Las palabras de Valentín a su abuelo Gustavo Yankelevich

Durante su entrevista con Infobae, Valentín Yan destacó el papel fundamental que tuvo Gustavo Yankelevich después de la muerte de Romina Yan, cuando él tenía apenas siete años.

“Él fue la primera persona que nos escuchó”, expresó al recordar cómo su abuelo comenzó a acompañarlo a él y a su hermano Franco cuando le contaron los presuntos episodios de violencia que vivían en su casa.

El joven también reveló que Gustavo acostumbraba a retirarlos del colegio una vez por semana para almorzar con cada uno por separado. Esos encuentros les permitieron contarle lo que estaban atravesando y pedirle ayuda.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, aseguró Valentín, quien destacó el acompañamiento emocional que recibió del reconocido productor. También sostuvo: “Fue el mejor padre del mundo”.

Finalmente, el piloto remarcó que su abuelo les brindó el cariño y la protección que necesitaban: “Mi abuelo me dio la vida”. Su reciente publicación junto a Gustavo Yankelevich y Franco Yan volvió a reflejar la importancia de ese vínculo familiar.

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